中天綜合台申請製播新聞　NCC首次審查未過關

（中央社記者蘇思云台北7日電）中天綜合台日前申請營運計畫變更，規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目。NCC表示，還要釐清綜合台定位、是否有足夠能量製播新聞，決議續行審議。





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中天綜合台主要播出娛樂、綜藝與部分戲劇節目。中天綜合台今年1月底向NCC提出營運計畫變更，規劃增加播出早中晚三節新聞以及晚間8點的政論節目。國家通訊傳播委員會（NCC）今天首次排案審查中天綜合台營運計畫變更案，決議續行審議。





NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，中天綜合台去年11月18日換照成功，中天綜合台節目類型為綜藝跟戲劇為主，當時中天綜合台有承諾本土自製節目比例要達到75%。今天中天電視董事長廖麗生帶隊到會說明，NCC委員今天關注換照附款能否履行，希望釐清綜合台定位、是否有足夠能量製播新聞。





至於中天是否提到增補人力來製播新聞，翁柏宗轉述，中天表示目前中天綜合台有專屬人力16人，如果規劃製播新聞，新聞部會另外新增專屬人力84人。根據NCC資料，目前有16家綜合台頻道有播出新聞內容。





NCC去年11月18日對中天新聞台做出不予換照決議，但以附款方式許可另一頻道中天綜合台換照。





當時外界關注中天綜合台能否播出新聞內容，NCC當時表示，一般綜合台可以播出新聞，但是綜合台有其屬性、內容規劃與節目類型，如果要更改內容或提高新聞播放比例，需要另外提營運計畫書變更。不過，業界目前多認為，中天綜合台希望新播出新聞時段，恐怕難以過關。（編輯：潘羿菁）1100707



