COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台師大9名頂尖運動員前進東奧　台灣蝶王王冠閎備受矚目

▲19歲的台灣蝶王、台師大體育系學生王冠閎，2019年就收下東奧游泳門票，今年更以1分49秒89刷新成績，成為台灣史上第一名世青紀錄保持人。（圖／體育署提供）
▲19歲的台灣蝶王、台師大體育系學生王冠閎，2019年就收下東奧游泳門票，今年更以1分49秒89刷新成績，成為台灣史上第一名世青紀錄保持人。（圖／體育署提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-07 16:00:08

儘管疫情仍在國際流行，國際東京奧運仍將在23日登場，台師大表示，此屆奧運校內共有9位頂尖運動員，代表台灣參賽，此外，台師大也推廣「防疫齊努力、運動很容易」，從7月5日起連續兩周的周間下午4時，由專業教練在線上示範居家運動，讓全民防疫期間，也能持續運動，維持健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東京奧運將在7月23日開幕，選手也進入最後備戰階段，截至4日台國已取得17個運動種類61席，台師大就佔了9位運動員，分別來自運動與休閒學院運動競技學系、體育與運動科學系。

體操項目由競技系碩士生唐嘉鴻等國手組成的男子代表隊，取得奧運男子四席參賽資格，也是台灣暌違55年再度以成隊資格重返奧運賽會。另外，19歲的台灣蝶王、體育系學生王冠閎，在2019年就收下東奧游泳門票，今年更以1分49秒89刷新成績，成為台灣史上第一名世青紀錄保持人。

男、女反曲弓項目，由體育系博士生魏均珩、雷千瑩參賽。魏均珩自2015年光州世大運，成為中華射箭隊班底之一，許多國際賽事皆陸續為台灣帶回獎牌，雷千瑩曾在2016年里約奧運奪下女團銅牌，2019年荷蘭世界射箭錦標賽，囊括女子個人及團體雙料冠軍，寫下我國最佳紀錄。

競技系舉重好手則由陳玟卉、謝昀庭參賽，陳玟卉以近三年國際賽累計成績世界排名第7，獲得奧運參賽資格。謝昀庭則以近三年國際賽累計成績亞洲排名第1，搶得奧運門票。

競技系學生林穎欣2019年在巴西射擊世界盃空氣槍錦標賽，以229.9分射下女子10公尺空氣步槍銅牌，為台灣搶下東奧射擊的第3張門票。體育系博士生、跨欄好手謝喜恩以女將保障名額參加東奧女子100公尺，成為臺灣在田徑項目的唯一女將。

體育系碩士生、空手道好手文姿云在2015年、2017年、2018年三度奪得亞洲空手道錦標賽金牌，2017年4月達到運動生涯第一次世界排名第一的殊榮，此次出征東奧也將受矚目。台師大指出，除了上述9位在學的優秀運動員之外，還有3位畢業校友也將在東京奧運出賽，分別是網球國手盧彥勳、射擊國手田家榛以及射擊國手吳佳穎。

而台師大為鼓勵全校師生防疫在家也保持運動習慣，規劃「防疫齊努力、運動很容易」線上活動，方便師生隨時上網觀看，至今24支影片累積了近4萬人次，同時升級版線上居家運動課程，由師大師資接力上課，包含肌力與體能訓練、伸展、爵士舞、拉丁有氧等內容，邀請國人在奧運賽事期間，一起成為中華隊，當場上選手的最強後盾。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀