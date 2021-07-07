台師大9名頂尖運動員前進東奧　台灣蝶王王冠閎備受矚目

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體操項目由競技系碩士生唐嘉鴻等國手組成的男子代表隊，取得奧運男子四席參賽資格，也是台灣暌違55年再度以成隊資格重返奧運賽會。另外，19歲的台灣蝶王、體育系學生王冠閎，在2019年就收下東奧游泳門票，今年更以1分49秒89刷新成績，成為台灣史上第一名世青紀錄保持人。
男、女反曲弓項目，由體育系博士生魏均珩、雷千瑩參賽。魏均珩自2015年光州世大運，成為中華射箭隊班底之一，許多國際賽事皆陸續為台灣帶回獎牌，雷千瑩曾在2016年里約奧運奪下女團銅牌，2019年荷蘭世界射箭錦標賽，囊括女子個人及團體雙料冠軍，寫下我國最佳紀錄。
競技系舉重好手則由陳玟卉、謝昀庭參賽，陳玟卉以近三年國際賽累計成績世界排名第7，獲得奧運參賽資格。謝昀庭則以近三年國際賽累計成績亞洲排名第1，搶得奧運門票。
競技系學生林穎欣2019年在巴西射擊世界盃空氣槍錦標賽，以229.9分射下女子10公尺空氣步槍銅牌，為台灣搶下東奧射擊的第3張門票。體育系博士生、跨欄好手謝喜恩以女將保障名額參加東奧女子100公尺，成為臺灣在田徑項目的唯一女將。
體育系碩士生、空手道好手文姿云在2015年、2017年、2018年三度奪得亞洲空手道錦標賽金牌，2017年4月達到運動生涯第一次世界排名第一的殊榮，此次出征東奧也將受矚目。台師大指出，除了上述9位在學的優秀運動員之外，還有3位畢業校友也將在東京奧運出賽，分別是網球國手盧彥勳、射擊國手田家榛以及射擊國手吳佳穎。
而台師大為鼓勵全校師生防疫在家也保持運動習慣，規劃「防疫齊努力、運動很容易」線上活動，方便師生隨時上網觀看，至今24支影片累積了近4萬人次，同時升級版線上居家運動課程，由師大師資接力上課，包含肌力與體能訓練、伸展、爵士舞、拉丁有氧等內容，邀請國人在奧運賽事期間，一起成為中華隊，當場上選手的最強後盾。