「AZ戰隊」紅到日本　民進黨：丟臉的是國民黨

國民黨頻頻出招抵制AZ疫苗、批蔡政府是「疫苗乞丐」，卻有部分人士遭爆提前施打「特權疫苗」，甚至紅到日本媒體也報導。民進黨今（7）日透過發言人謝佩芬表示，雖然丟臉的是國民黨，但仍感到遺憾，希望國民黨不要再唱衰疫苗功效、朝野能團結對抗疫情。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-07 16:03:27
國民黨近來不斷批評AZ疫苗功效、批評蔡政府是「疫苗乞丐」，卻不斷被爆料有國民黨人提前施打「特權疫苗」，甚至被日本媒體酸國民黨「AZ戰隊」是特權、腐敗。對此謝佩芬表示，這證明之前國民黨一方面唱衰、造謠抹黑AZ疫苗，一方面卻特權偷打疫苗，難怪很多網友會諷刺國民黨，如今被外媒報導，雖然丟臉的是國民黨，但民進黨還是為此感到遺憾。
謝佩芬說，民進黨還是要呼籲，疫情關鍵時刻，國民黨身為最大在野黨，不應再唱衰各種疫苗功效，破壞台灣外交關係，應該朝野團結，共同對抗疫情。
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