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「AZ戰隊」紅到日本　民進黨：丟臉的是國民黨

▲國民黨頻頻抵制AZ疫苗，卻有人偷偷提前施打，被酸是「AZ特戰隊」更因此「紅到日本」。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲國民黨頻頻抵制AZ疫苗，卻有人偷偷提前施打，被酸是「AZ特戰隊」更因此「紅到日本」。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-07 16:03:27

國民黨頻頻出招抵制AZ疫苗、批蔡政府是「疫苗乞丐」，卻有部分人士遭爆提前施打「特權疫苗」，甚至紅到日本媒體也報導。民進黨今（7）日透過發言人謝佩芬表示，雖然丟臉的是國民黨，但仍感到遺憾，希望國民黨不要再唱衰疫苗功效、朝野能團結對抗疫情。

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國民黨近來不斷批評AZ疫苗功效、批評蔡政府是「疫苗乞丐」，卻不斷被爆料有國民黨人提前施打「特權疫苗」，甚至被日本媒體酸國民黨「AZ戰隊」是特權、腐敗。對此謝佩芬表示，這證明之前國民黨一方面唱衰、造謠抹黑AZ疫苗，一方面卻特權偷打疫苗，難怪很多網友會諷刺國民黨，如今被外媒報導，雖然丟臉的是國民黨，但民進黨還是為此感到遺憾。

謝佩芬說，民進黨還是要呼籲，疫情關鍵時刻，國民黨身為最大在野黨，不應再唱衰各種疫苗功效，破壞台灣外交關係，應該朝野團結，共同對抗疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-04-2021-07-07
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