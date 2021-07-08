吃土狀態！男星疫情期間零收入　投資餐廳業績低迷

防疫宅在家，不但讓大家情緒緊繃，也培養出廚藝、手工藝、各種才藝，歌手阿達在防疫期間推新歌《口罩戴好》，更和知名插畫家「囂搞」聯手打造動畫版MV。他也透露在這段期間，投資的餐廳業績低迷。

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▲▼阿達推出新歌《口罩戴好》，MV找來插畫家「囂搞」聯手打造。（ 圖／環球音樂提供、翻攝阿達臉書）

為了接下來的工作準備，阿達也自行在家快篩，他直呼：「真的超深入！」光是採樣就讓他猛打噴嚏，「過程就是慢慢轉進去，控制一下力量，然後出手給他下去。」他坦言，雖然自己防疫措施做好做滿，快篩還是有點緊張，幸好結果是陰性，「看到一條線鬆了一口氣。」他也透過新歌呼籲，大家隨時戴好口罩，保護自己也保護別人，希望疫情早日緩解。