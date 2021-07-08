吃土狀態！男星疫情期間零收入　投資餐廳業績低迷

防疫宅在家，不但讓大家情緒緊繃，也培養出廚藝、手工藝、各種才藝，歌手阿達在防疫期間推新歌《口罩戴好》，更和知名插畫家「囂搞」聯手打造動畫版MV。他也透露在這段期間，投資的餐廳業績低迷。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-08 08:00:00｜2021-07-08 09:03:26
阿達透露，近期工作全部取消、投資的餐廳業績低迷，堪稱是「吃土」狀態，但反而讓他花時間好好生活。他透露，近期沒有外務，也沒有任何需要赴約的事情，頂多就是採買必須食材和日常用品才出門，「剛開始會有一點不知道該幹嘛，沒收入更慌張，後來覺得『這樣下去恐怕會出事』，就開始看書看影片、研究極簡主義，還迷上斷捨離，瘋狂整理。」
為了接下來的工作準備，阿達也自行在家快篩，他直呼：「真的超深入！」光是採樣就讓他猛打噴嚏，「過程就是慢慢轉進去，控制一下力量，然後出手給他下去。」他坦言，雖然自己防疫措施做好做滿，快篩還是有點緊張，幸好結果是陰性，「看到一條線鬆了一口氣。」他也透過新歌呼籲，大家隨時戴好口罩，保護自己也保護別人，希望疫情早日緩解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。