拜登政府首度表態反台獨 　制憲基金會：台灣事實獨立

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）一項活動時表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。這是拜登政府官員首度表態不支持台獨，由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會今（7）日表示，台灣已事實獨立，但仍非「正常國家」，應制定一部真正符合台灣當前情狀的新憲法。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-07 16:32:18
制憲基金會表示，台灣在經歷90年代民主化運動後，已事實上（de facto）獨立，多數人民認為自己是「台灣人」後，台灣目前仍使用俱大中華統一思想的《中華民國憲法》，無論在國家定位、領土疆域或國民認定上都與台灣民眾認知出現巨大差異，造成台灣當前仍非「正常國家」。
制憲基金會呼籲，為解決台灣當前國家定位不明之現象，應制定一部真正符合台灣當前情狀之新憲法，是凝聚台灣國家意識，邁向正常國家的重要關鍵所在。
制憲基金會董事長辜寬敏去年領銜提出，兩項制憲意向公投，題目包含：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」與「您是否同意要求。2020年10月16日，中央選舉委員會開會後，均不合規定決議駁回。