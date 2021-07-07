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拜登政府首度表態反台獨 　制憲基金會：台灣事實獨立

▲美國拜登政府表態反對台獨，台灣制憲基金會表示台灣已事實獨立，但需要制定新憲。（圖／記者呂炯昌攝）
▲美國拜登政府表態反對台獨，台灣制憲基金會表示台灣已事實獨立，但需要制定新憲。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-07 16:32:18

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）一項活動時表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。這是拜登政府官員首度表態不支持台獨，由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會今（7）日表示，台灣已事實獨立，但仍非「正常國家」，應制定一部真正符合台灣當前情狀的新憲法。

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制憲基金會表示，台灣在經歷90年代民主化運動後，已事實上（de facto）獨立，多數人民認為自己是「台灣人」後，台灣目前仍使用俱大中華統一思想的《中華民國憲法》，無論在國家定位、領土疆域或國民認定上都與台灣民眾認知出現巨大差異，造成台灣當前仍非「正常國家」。

制憲基金會呼籲，為解決台灣當前國家定位不明之現象，應制定一部真正符合台灣當前情狀之新憲法，是凝聚台灣國家意識，邁向正常國家的重要關鍵所在。

制憲基金會董事長辜寬敏去年領銜提出，兩項制憲意向公投，題目包含：「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」與「您是否同意要求。2020年10月16日，中央選舉委員會開會後，均不合規定決議駁回。

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2021-07-06-2021-07-09

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