拜登政府首度表態反台獨 　制憲基金會：台灣事實獨立

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）一項活動時表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。這是拜登政府官員首度表態不支持台獨，由獨派大老辜寬敏成立的台灣

但仍非「正常國家」，應制定一部真正符合台灣當前情狀的新憲法。