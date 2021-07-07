送愛不停歇 「募集蔬菜箱、送愛植物人」台中企業接棒

受到疫情影響，創世專案捐款縮水5成，為協助度過難關，在一起管顧科技股份有限公司發起全台「募集蔬菜箱，送愛植物人」公益活動，獲得不少愛心企業響應。繼昨日送愛到高屏院區後，今日台中接棒，由台中福慧獅子會與大漢地產、茂順科技聯手捐贈250份公益蔬菜箱，送愛協助植物人家庭。

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台中福慧獅子會張維琛會長表示：獅子會長期關懷弱勢，疫情期間各業蕭條，植物人家庭是弱勢中的弱勢，從在一起董事長薛煒立董事長獲悉，植物人家庭有急迫性民生需求，福慧獅子會當然要義不容辭的予以協助。

▲台中大漢地產熱心公益，響應捐贈蔬菜箱助創世基金會。（圖／在一起提供）

另茂順科技也響應義舉，董事長張文華表示，「救一個植物人，等於救一個家庭」，因為植物人如同一位大小孩，沒有行為能力、也沒有表達能力，疫情期間如家屬赴市場買菜更有感染的風險，所以響應認捐蔬菜箱，讓植物人眷屬可以安心在家照護，也能避免感染。

大漢地產高鎮宇總經理表示：疫情三級警戒延長，靠募款的社福機構幾乎斷炊，看到在一起公司的號召，覺得協助1000個植物人家庭，是一件十分有意義的事，所以除了認購蔬菜箱外，更帶著團隊同仁參與配送，讓愛傳遞出去。

創世基金會非常感謝在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長的善心，除第一時間捐款十萬元，更為全省創世基金會各分會募集1000份蔬菜箱，嘉惠全台創世基金會分院及植物人家庭。

▲台中福慧獅子會與大漢地產、茂順科技聯手捐贈250份公益蔬菜箱，基金會頒感謝狀。（圖／在一起提供）

基金會感謝愛心企業支持，因為有大家的愛心，讓植物人家庭感受到社會溫暖。根據統計，截至目前為止，愛心蔬菜箱已經完成台北、新北、桃園、新主、苗栗、高雄、屏東、台中等區域配送，尚有137個植物人家庭愛心蔬菜箱待認領，最後一哩路期待更多企業主、社團領袖的一起響應。