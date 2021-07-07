印尼確診數激增！民眾一開始接種意願低迷原因曝

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除了擔憂疫苗無效，初期民眾不願施打的另一個原因在於，印尼大多數的民眾對疫苗有是否符合「清真」教義的疑慮。印尼有2.3億名穆斯林，印尼最高宗教協會伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulama Council）曾發布教令表示，中國科興疫苗符合清真標準，但印尼伊斯蘭學者理事會於3月時表示，AZ疫苗在製造過程中使用豬肉胰蛋白，因此是「非清真的」。不過，印尼伊斯蘭學者理事會同時強調，AZ疫苗雖不清真但在疫情的非常時期裡可以被允許。即便如此，仍有虔誠的穆斯林信徒受到影響而不敢打AZ疫苗。
最後，民眾們還擔憂疫苗的副作用。施打疫苗有副作用實屬正常現象，但民眾擔心疫苗不安全和副作用而不願施打，甚至讓總統佐科威實施軟硬兼施的政策，宣布符合資格者必須強制施打疫苗者，若是拒絕將會受到行政處罰，包括無法領取社會救助金、無法獲得政府服務，並處以罰款，實際罰則由地方政府決定。地方政府為利誘民眾施打，乾脆讓接種者都能獲得一隻活雞。
由於疫情惡化，印尼民眾在恐慌之下將疫苗視為解藥，在首都雅加達市郊的一間接種中心甚至擠滿希望接種疫苗的人，有些市民不知道沒有預約的話不能直接到疫苗接種中心，即便被勸導返家，仍無法阻止民眾苦等。突然蜂擁而至的民眾也讓印尼的疫苗現貨面臨短缺。
根據雅加達郵報，「我們每天都會看到令人喪氣地消失，Delta變種病毒已經將印尼推到懸崖邊緣了。」印尼紅十字會分會會長Jan Gelfand說。由於印尼疫情嚴峻，當局祭出防疫新規和加速疫苗接種。印尼政府近期宣布，民眾施打疫苗將不再受身分證記載居住地的限制，可以在任何地方施打，希望在7月底前達到每天施打100萬劑的目標。目前印尼的確診數和死亡率均為東南亞之冠。
而路透社更報導印尼殯葬業的困境，位於雅加達首都的62歲殯葬業者受訪時表示，死者實在太多了，下葬人手不夠。「在變種病毒疫情爆發前，我們1天頂多準備10個棺材，現在１天就接到30個以上的訂單，忙不過來。」
印尼在6日通報3萬1189例確診，首度破3萬，死亡人數暴增728人，遠超過前一天558人死亡的最高紀錄，全國32萬4597人仍在治療或隔離，疑似病患8萬6969人。印尼官員坦承疫情蔓延快速，防疫跟不上，預期單日確診可能達4萬或5萬例，屆時政府會尋求其他國家協助，包括新加坡和中國。印尼也準備自台灣進口醫療氧氣設備。
如果對東南亞民間疫苗接種意願列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《菲國疫苗暫時用盡且施打比率仍低 民間不願接種原因分析》，以獲取更多資訊。
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