T1／乙組拚上職業隊 新生代長人呂威霆加盟高雄海神
T1 League高雄海神職業籃球隊今（7）日宣佈網羅來自義守大學199公分中鋒呂威霆。從高中乙組球隊站上職業籃球聯賽，對呂威霆是遲來的賀禮，對海神隊而言則是不可多得的潛力新秀，冀望這位 UBA 最受矚目的新生代本土長人為球隊禁區注入活力與能量。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-07 16:22:14
高中畢業自乙組澎湖海事，呂威霆的正規籃球生涯跨海至港都才啟航，在「小娟姊」謝玉娟6年的培育下，近兩季表現脫胎換骨，展現隊中看板球星的價值。除了球商高、擁有絕佳投籃手感，場上穩定及冷靜的心理素質是呂威霆最大特色，他上季場均得分17.9分、9.4籃板並榮膺 UBA 年度得分王，除了是義守仰賴的禁區長人，近年更增加面框單打與外圍投射能力。
兩年前第17季 SBL 選秀未受青睞，是呂威霆籃球路上的轉捩點，亦是契機；在義守多留兩年，身分轉變迫使他扛起重任，不僅在球技面有所著墨，心態也日臻成熟。
「選擇多打兩年，很高興進步能被看見，有所成就。」塞翁失馬，焉知非福，今夏呂威霆成為不少球隊的鎖定對象，最終加盟對他而言猶如第二個家的高雄在地球隊海神隊，築夢得以實踐。
能獲得高雄海神隊的青睞，呂威霆十分感謝，對於未來勢必將面對職業等級的洋將挑戰，他已做好準備，增加進攻手段並提升外線命中率是首重課題。
呂威霆說：「我會秉持著積極奮戰的態度與精神為球隊效力，也希望自己的加盟能啟發更多年輕學弟的籃球夢，上場就全力以赴、展現最好的自己，協力將海神隊打造成高雄的指標球隊。」