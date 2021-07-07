7月12若解封　盧秀燕：將「微微地改」

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盧秀燕表示，統計至今日下午2時，各快打站施打人數一共2萬7169人，其中，70-74歲的長者有2萬3891人，佔此年齡層長者人數10萬7800人來看，首日施打率已達22%，但為讓大幅排隊的情況減少，市府分三天分流施打，單就今天通知的70-74歲長者人數共4萬2605人來看，施打率也突破56%，施打踴躍。
另外，今日75歲以上長者共有509人施打，60歲以上的原住民長者施打人數也有270人，孕婦的施打人數為3549人，自開放施打以來施打率已達2成，施打率逐步增加中。許多孕婦對市府提供足夠的疫苗及協調醫療院所加開專診，擴大施打量能皆表示肯定；另外，統計至昨晚10時止，全市已接種人次破28.2萬，約占全市1成左右，市府將持續替市民朋友施打疫苗。
針對7月12日是否解封，中央已預告會提前公布讓民眾因應，對此，盧秀燕強調兩點，一、台中將與中央的方向與步調一致，不會逆向而行；二、中央若7月12日宣布不再延長三級警戒，台中將「微微地改」，也就是「一點一滴地開放」，雖然台中連日加零，但疫情變化莫測，市府將漸進式解封，讓各行各業有所準備，同時兼顧防疫安全。
衛生局表示，AZ第二劑疫苗昨日到貨1800劑，除配送14家專責醫院提供各院施打第一劑已滿10周以上的員工外，另請4家專責醫院台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院對外開診，提供滿10周以上欲施打第二劑AZ疫苗的民眾施打；另一批AZ第二劑疫苗預計將於7月13日到貨4100劑，屆時會視疫苗到貨量，請專責醫院適時開放門診提供第二劑疫苗服務。
衛生局也提出AZ第二劑施打「四點提醒」，一、至少間隔10週以上，據衛生福利部疾病管制署110年6月26日新聞稿說明，AZ疫苗在10周至第12周後施打效益最佳；二、欲施打第二劑AZ疫苗的民眾攜帶黃卡；三、勿混打莫德納疫苗；四、可至台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院預約。