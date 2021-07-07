3＋11未經專家小組討論　柯文哲：難想像防疫政策怎定的

新冠肺炎疫情五月中在台灣呈現爆炸性成長，外界也將疫情升溫的原因歸咎於開放機組員3+11天的檢疫政策。而指揮中心專家小組成員李秉穎，今（7）日上午在接受廣播媒體專訪時，表示3+11的政策並沒有經過專家小組討論，且強調「指揮中心可以決定的事情，不需要樣樣都在專家小組討論」，此番說法引發社會各界討論。對此台北市長柯文哲表示，如果指揮中心會議沒有醫學專家，很難想像中央的防疫政策到底是怎麼決定的。





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李秉穎在接受廣播專訪時，表示專家小組沒有討論過是事實，但媒體要衍生成他說指揮中心刻意排除專家小組去做這個決定，並非他的本意，因為「很多事情是指揮中心自己可以決定，本來就沒有必要樣樣都在專家委員會討論。」李秉穎強調，比如部桃院內感染後，策略面才會到專家委員會討論，執行面的問題像是封幾個病房、哪些醫護人員要檢驗、接觸者怎麼匡列，這都是指揮系統執行面的問題，沒有一定要經過專家會議才能定案。





而針對這樣的說法，柯文哲似乎不太能接受。柯文哲強調，新冠肺炎潛伏期是集中在2-7天，能夠決定3+11就一定有問題，因為多數具傳染性的狀況幾乎都在3天後，所以從醫學上的角度來說，3+11決定時一定沒有醫生在場，特別是只要有執照的醫生在場，這個一定違反潛伏期的概念。





柯文哲強調，這個案子從最早入境管制14天，現在都在講3+11，「很想知道14天被改成7+7再被改成5+9，再被改成3+11，有沒有醫學專家與會。」柯維哲說，每一次的會議紀錄應該都要拿出來看，如果每一次都沒有醫學專家，那就更奇怪了，「到底中央的防疫政策是怎麼決定的？」



