屏東持續嚴防變種病毒　周春米偕鄭宏輝捐2千件防護衣

屏東縣日前受到變種病毒襲擊，疫情受到各界關注。民進黨立委周春米今（7）日偕同行政院政務顧問鄭宏輝、立法委員柯建銘辦公室，一同捐贈40箱、共2千件的C級防護衣予屏東縣政府衛生局，盼位居第一線的醫療護理、協助防疫人員，擁有足夠的防疫物資，並且安全無後顧之憂的抗疫。周春米表示，民眾的安全健康由防疫人員把關，防疫人員的安全健康就靠眾人之力守護。

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周春米今與鄭宏輝、柯建銘辦公室一同捐贈防護衣予屏東縣政府衛生局。周春米指出，台灣全島可說是一日生活圈，病毒也不會避開任何一個縣市，而是大家要避免病毒傳染，現階段任何案例和病毒傳播都可能影響全台灣，她特別感謝鄭宏輝捐贈這2千件防護衣，代表「同島一命、齊心抗疫」，確保台灣各縣市不論都市偏鄉、不論東西南北，都有足夠的防疫物資。

▲周春米表示，後續還會繼續媒合更多物資送進屏東。（圖／周春米辦公室提供）

周春米強調，協助提供防疫物資給屏東縣的防疫人員，是她責無旁貸的責任，後續也會繼續媒合更多物資送進來屏東，至於這2千件防護衣，也尊重衛生局的做法，透過登錄入庫，再統一分配給有需要的醫療院所、衛生所及疫苗注射站之人員使用，讓資源做最有效之利用。

鄭宏輝表示，為了讓台灣各地的抗疫人員享有足夠的資源對抗疫情，日前他與網路名人胡采蘋共同發起募集防護衣活動，已有超過3萬件防護衣迴響，日前已先發送給竹苗地區，有鑑於屏東也遭遇Delta變種病毒的疫情，因此特地南下屏東，一定要將這2千件防護衣，捐贈給屏東縣的醫護防疫人員使用，只有全台灣齊心協力，才可以共同抗疫。