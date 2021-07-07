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不鼓勵人潮跨區移動　陳其邁籲雙北加速找出隱形感染鏈

▲高雄連續６天無新增新冠肺炎病例，市長陳其邁在今(6)日防疫會議後記者會表示，微解封後，他不建議人潮跨區移動。(圖／高市府提供)
▲高雄連續６天無新增新冠肺炎病例，市長陳其邁在今(6)日防疫會議後記者會表示，微解封後，他不建議人潮跨區移動。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-07 16:50:24｜2021-07-07 16:51:39

高雄連續６天無新增新冠肺炎病例，市長陳其邁在今(6)日防疫會議後記者會表示，微解封後，他不建議人潮跨區移動，從五月中至現，高雄人每個人都戴口罩做好防疫措施，在雙北還有不明感染源下，他不鼓勵人潮跨區移動，最主要是要透過篩檢、隔離，找出雙北隱形傳播鏈。

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▲全台今天確診39例，雙北各14例，桃園11例，當中有10例舊案，陳其邁希望透過篩檢、隔離，找出雙北隱形感染鏈。(圖／高市府提供)
▲全台今天確診39例，雙北各14例，桃園11例，當中有10例舊案，陳其邁希望透過篩檢、隔離，找出雙北隱形感染鏈。(圖／高市府提供)
陳其邁也以高雄為例表示，從6月29日到今天為止高雄已連續零確診，且若6月30日後屏東Delta都無新增病例，高雄會思考微解封，但會有些篩檢、快篩配套措施。

▲衛生局簡任技正潘炤穎也在防疫會議記者會公布公費快篩累計成果，累計4207案，包含可能的接觸風險者，篩檢結果到目前都是陰性。(圖／高市府提供)
▲衛生局簡任技正潘炤穎也在防疫會議記者會公布公費快篩累計成果，累計4207案，包含可能的接觸風險者，篩檢結果到目前都是陰性。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎也在防疫會議記者會公布公費快篩累計成果，潘炤穎表示，市高府的防疫專案累計4207案，包含可能的接觸風險者，篩檢結果到目前都是陰性。且高雄市機構相關人員，今天又篩檢956人，累計篩檢8923人都是陰性，社區民眾今天篩檢54人，累計篩檢2950人，也都是陰性。

在Delta專案接觸者匡列，高雄市衛生局累計篩檢專案調查人員558人（含貨運及客運業者、農會及市場人員等）、一般民眾1750人，都呈現陰性。

潘炤穎指出，從5月迄今，高市府針對14天以內有3次上呼道就醫紀錄、或1個禮拜內有2次上呼道就醫紀錄者，累計通報2950個，平均每天有幾十個到100個通報狀況。

▲醫療機構與長照機構，都是高雄市關注重點，優先接種，目前接種率已接近百分之百。(圖／高市府提供)
▲醫療機構與長照機構，都是高雄市關注重點，優先接種，目前接種率已接近百分之百。(圖／高市府提供)
潘炤穎強調，醫療機構與長照機構，都是高雄市關注重點，優先接種，目前接種率已接近百分之百。由以上數據看來，高雄市的疫情不管是專案、社區疫情監測部分，都呈現安全、安心狀態！

▲今天高雄市也同步展開近9000名幼兒園與課照中心教職員的疫苗接種作業，今天上午時段的接種率達9成今下午前會全部完成注射。(圖／高市府提供)
▲今天高雄市也同步展開近9000名幼兒園與課照中心教職員的疫苗接種作業，今天上午時段的接種率達9成今下午前會全部完成注射。(圖／高市府提供)
另外，今天高雄市也同步展開近9000名幼兒園與課照中心教職員的疫苗接種作業，為幼兒園復園做準備，分別安排至高雄巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、高雄科技大學楠梓區體育館、岡山農工，以及美濃國中體育館等6個疫苗接種站，其中上午時段的接種率達9成今下午前會全部完成注射。

不過在注射過程中卻發生1名幼教人員在巨蛋站打疫苗後昏倒，衛生局長黃志中表示，今天確實有一位施打苗後頭暈送醫急診，但經送醫治療後目前意識清楚、頭昏情況也有所改善，請大家放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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