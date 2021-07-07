不鼓勵人潮跨區移動　陳其邁籲雙北加速找出隱形感染鏈

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陳其邁也以高雄為例表示，從6月29日到今天為止高雄已連續零確診，且若6月30日後屏東Delta都無新增病例，高雄會思考微解封，但會有些篩檢、快篩配套措施。
衛生局簡任技正潘炤穎也在防疫會議記者會公布公費快篩累計成果，潘炤穎表示，市高府的防疫專案累計4207案，包含可能的接觸風險者，篩檢結果到目前都是陰性。且高雄市機構相關人員，今天又篩檢956人，累計篩檢8923人都是陰性，社區民眾今天篩檢54人，累計篩檢2950人，也都是陰性。
在Delta專案接觸者匡列，高雄市衛生局累計篩檢專案調查人員558人（含貨運及客運業者、農會及市場人員等）、一般民眾1750人，都呈現陰性。
潘炤穎指出，從5月迄今，高市府針對14天以內有3次上呼道就醫紀錄、或1個禮拜內有2次上呼道就醫紀錄者，累計通報2950個，平均每天有幾十個到100個通報狀況。
潘炤穎強調，醫療機構與長照機構，都是高雄市關注重點，優先接種，目前接種率已接近百分之百。由以上數據看來，高雄市的疫情不管是專案、社區疫情監測部分，都呈現安全、安心狀態！
另外，今天高雄市也同步展開近9000名幼兒園與課照中心教職員的疫苗接種作業，為幼兒園復園做準備，分別安排至高雄巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、高雄科技大學楠梓區體育館、岡山農工，以及美濃國中體育館等6個疫苗接種站，其中上午時段的接種率達9成今下午前會全部完成注射。
不過在注射過程中卻發生1名幼教人員在巨蛋站打疫苗後昏倒，衛生局長黃志中表示，今天確實有一位施打苗後頭暈送醫急診，但經送醫治療後目前意識清楚、頭昏情況也有所改善，請大家放心。
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