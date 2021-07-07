永慶員工太幸福！永慶連續四年加薪　加薪平均3%

永慶房產集團續挹注7000萬元給加盟店東進行數位轉型後，孫慶餘董事長更加碼宣布為總部行政人員加薪，平均調幅3%，已連續四年，年年加薪！而永慶房屋的科技優勢和品牌精神廣受消費者好評，6月份雙北直營地區的成交市占突破5成，更將在雙北新展店9店。





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年年加薪 總部行政員工8/1起加薪平均3%

根據人力銀行六月份的調查指出，許多企業2021下半年的調薪意願創下7年以來的新低，招募新人的意願也從去年同期的77.7%下降至57.8%，創下8年來的低點，甚至有1成的公司有裁員計畫。但是永慶逆勢加薪，宣布將在8/1起為集團總部行政人員依績效表現加薪，平均調幅3%，達到連續四年，年年加薪。下半年也將持續擴大徵才，預計招募3000人。





永慶房屋人資部資深經理塗振宏說明：「在孫慶餘董事長的帶領下，永慶房屋不只幫助客戶圓滿成家，也要幫助員工創造幸福人生。疫情來襲，房仲產業受到影響，但是永慶房屋提供給業務新人的薪獎福利不會因此而打折扣，更為了獎勵集團總部行政人員的努力，加薪計畫也不會因疫情而影響，成為員工幸福生活的推手。」





雙北直營地區成交市占突破5成 擴店9店

疫情期間，永慶房屋透過「永慶房仲網」、「永慶快搜APP」和「實境找房」等科技工具，持續在線上服務消費者，更在6月底正式推出「專人導覽」服務，拍攝房屋帶看影片，為消費者介紹房屋特色，從房屋格局到社區優勢，通通不錯過。不但方便客戶在家看屋，增加找房效率，更減少客戶、經紀人和屋主的接觸風險。而永慶房屋講求透明誠實的品牌精神，提供消費者專業且透明的房屋資訊和房市動向，更是贏得民眾的信賴。





永慶房屋不僅在6月雙北直營區的成交市占一舉突破5成，同時為了服務更多的消費者，持續升級服務品質，更宣布在雙北地區新展店，多達9店！未來也將持續展店，為更多消費者提供高品質的購售屋服務。





持續自我突破 廣邀各界人才

永慶房屋吳良治總經理表示，永慶房屋之所以能夠在疫情期間業績仍保持穩健，有賴於完整的數位賞屋科技，以及講求誠實透明的品牌精神。塗振宏也表示，集團將持續透過科技創新和深化服務，打造下一個世代的房仲企業。突破自我的道路上需要更多優秀的人才一同加入，永慶房產集團預計在2021下半年持續招募3000人，持續擴大集團影響力。



