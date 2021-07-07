屏東枋山枋寮匡列667人全陰性　幼兒園課照人員明打疫苗

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「面對疫情沒有鬆懈的本錢！」縣長潘孟安今天持續呼籲，請民眾相互提醒身邊親友，持續嚴守防疫，面對變種病毒，謹慎再謹慎，防疫攻守並進，疫苗輪到你，請你就來打！
同時強調命命等值，請鄉親稍安勿躁，縣府依照中央規定的順位，在公開透明的情況下，讓最弱且風險係數最高的民眾，逐次地往下施打，也會加速期程，讓青中壯年的朋友也早日能夠施打，請大家安心。
潘孟安也提醒，為築起孩童健康防護網，讓教育系統能早日恢復正常運轉，「屏東公私立幼兒園列冊人員2354人及立案課後照顧中心列冊29人」，將在明(8)日開始施打疫苗，請符合條件的人員前往「幼兒園、課照中心所在鄉鎮」的施打站施打。
高中以下教職員、教育相關工作人員以及各國小課後照顧班服務人員，目前也正在造冊中，後續將公告施打日期。防疫期間家長們都辛苦了，希望大家一起共體時艱，守住孩子們的健康與未來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。