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陶嫚曼政三代女兒出生　產前快篩「用意志力在撐」

▲陶嫚曼（右圖左）、張維洋（右圖右）二女兒出生。（圖／經紀人提供）
▲陶嫚曼（右圖左）、張維洋（右圖右）二女兒出生。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-07 16:59:30｜2021-07-07 16:59:35

「黑澀會美眉」出身的陶嫚曼2018年與前經濟部長張家祝之子張維洋結婚，3年婚姻育有1女，昨（6日）再剖腹生產3500克女嬰，陶嫚曼透過經紀人，向《NOWnews今日新聞》透露，因為疫情的關係，手術前產婦跟陪產者都要先快篩，心理上壓力很大，因為超怕是陽性，整個孕期心中感慨萬千。

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▲陶嫚曼進產房前先快篩。（圖／NOWmews影像中心）
陶嫚曼這次生產是腹膜內半身麻醉醒著開，原訂是周五7月9日開刀，但周一就有產兆了，所以立刻安排隔天剖腹。陶嫚曼說：「這次懷孕心中有很多感慨，會覺得我把這個小孩帶到這個世界上，然後他們可能以後要承受現在很艱難的環境，想到這邊我就覺得很鼻酸。」而陪陶嫚曼進產房的是姊姊，「因為她是醫院的開刀房護理師，所以她在也讓我很有安全感的。」

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▲陶嫚曼懷孕期間疫情爆發，不捨孩子面對艱難環境。（圖／NOWmews影像中心）
有趣的是陶嫚曼這胎肚子形狀比較尖，老一輩的人都會說：「啊！妳這胎是男生。」連去產檢或是打疫苗的時候，碰到路上的爺爺奶奶也都一直這樣說，「但其實我肚子裡是女生啦」，陶嫚曼表示：「這次懷孕真的比較累，因為肚子懷一個又帶一個大的，體力上很累，又加上第二胎的狀況也比較多，初期跟中期都有出血的狀況，而且因為肚子在第一胎撐過之後也很容易脹氣、胃食道逆流、恥骨痛，每天真的是用意志力在撐，然後懷孕後期又有疫情真的很焦慮，不敢帶孩子出門，深怕被感染到。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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