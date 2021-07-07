全球護照排名出爐　日本蟬聯4年冠軍、台灣第31名

全球居留權和公民身份顧問公司「Henley & Partners」公布《2021年全球護照排行》，對全球護照做出排名，其中日本連續4年蟬聯冠軍，而台灣相較去年往上升1名，排名31名，中國則是排名第72名。





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「Henley & Partners」以最新HPI指數（亨利與合作夥伴護照指數）對全球護照做出排名。HPI指數是根據國際空運協會（International Air Transport Association，IATA）整理的數據，以各國可享免簽證、優惠簽證或電子簽證的國家來做排名。





報告顯示，台灣護照有146個免簽國，與模里西斯、聖露西亞並列31名，相較於上一份報告提升了1名。





▲全球居留權和公民身份顧問公司「Henley & Partners」公布《2021年全球護照排行》。（圖／翻攝自Henley & Partners）

日本以193個免簽國或優惠簽證待遇，連續4年奪得全球護照最強寶座。第1名則是新加坡，總共有192國。韓國以及德國則是並列第3名，皆有191個國家。與去年相比，前10名沒有太大的變動。除了日本、韓國以及新加坡以外，名列前茅的國家大多是歐美國家，其中美國與英國並列第7名，加拿大與澳洲則是並列第9名。





香港雖然近年來局勢劇烈變動，但仍有171免簽證或優惠簽證國家，特區護照排名18名；澳門則是以145國，居32名，僅次於台灣；而中國則是78國，名列72名。阿富汗則是是排行中最後一名，其次是伊拉克以及敘利亞。





不過報告指出，這份排名並沒有計入各國因新冠肺炎（COVID-19）疫情而設立臨時旅遊限制，統計中的免簽國數量並不代表實際情況，目前仍有三分之一的國家禁止國際遊客入境，例如位居第1的日本，雖然有193免簽國或優惠簽證待遇，但該國護照持有者目前實際上可訪問的國家不到80個。



