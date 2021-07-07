李智凱這次不孤單 體操男團隔56年重返奧運力拚決賽
東京奧運倒數16天，我國體操男團相隔56年再次以成隊進軍奧運，此次唯一有過奧運經驗的成員「鞍馬王子」李智凱笑說，「既期待又怕受傷害」不過和上次不同的是，這回有隊友一同出征，讓他更開心，「有人陪你一起走過這段路，其實給你更多動力。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-07 17:16:01
我國體操男團在2019年世錦賽，達成隊史首闖成團決賽的壯舉，並收下4張東奧門票，最後在今年5月的國內選拔賽中，確定由李智凱、唐嘉鴻、游朝偉及蕭佑然代表出戰東京奧運。
中華隊體操教練林育信今日接受線上視訊訪問時表示，本屆東奧3大目標，團體進入第二輪爭取前8，個人單項盼李智凱和唐嘉鴻能衝擊鞍馬和單槓頒獎台，游朝偉和最年輕的蕭佑然也都希望雙雙打進決賽，為團體加分。
男團中只有李智凱有過上屆里約奧運的參賽經驗，和林育信師徒兩人都坦言當時相當孤單，如今能有隊友互相輔佐，李智凱說，「心理上的壓力小很多。有人陪你一起走過這段路，其實給你更多動力，看到隊友這麼努力，自己也必須努力。」
李智凱預計鞍馬項目以難度6.4分出發，進入決賽再提升至6.7分，林育信表示，希望能和2016年里約奧運金牌、2019年世錦賽金牌的英國名將Max Whitlock一較高下。