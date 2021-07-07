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路嘉怡超前部署買行動馬桶　一聽老公「解封願望」秒崩潰

▲路嘉怡超前部署買行動馬桶，一聽老公解封願望秒崩潰。（圖／PP石墨烯懶人塑崩褲提供）
▲路嘉怡超前部署買行動馬桶，一聽老公解封願望秒崩潰。（圖／PP石墨烯懶人塑崩褲提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-07 20:00:00

46歲的藝人路嘉怡臉蛋、身材保養得宜，有時尚教主美稱的她，最近愛上做瑜伽，運動內衣背面有開多洞的心機設計，白皙美背一覽無遺，黑色的貼腿褲也襯托出腿部線條和渾圓翹臀。除了做瑜伽之外，路嘉怡也開始和老公討論解封後的規畫，沒想到得知對方的願望之後，竟然讓她相當崩潰。

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路嘉怡夫妻倆熱愛露營，自爆超前部署買了「行動馬桶」，笑說等到疫情趨緩後就能派上用場，往後若一起出門露營，就可以避免與他人接觸，減少感染風險。而居家防疫期間，過去不常下廚的路嘉怡，現在開始定時煮三餐，貼心的她還準備菜單讓老公點菜，另外路嘉怡透露，有次老公竟然和她許願，表示希望解封以後，還可以像這樣在家吃飯，認為在家吃飯比在外面吃飯舒適、更健康。雖然要繼續煮三餐讓路嘉怡有點困擾，不過她也自誇：「還好我媽媽廚藝超好，我想我多少有點遺傳。」老公透露最喜歡她煮的紅燒肉、豬腳、各種湯類。

▲路嘉怡希望解封後可以出門露營。（圖／路嘉怡臉書）
▲路嘉怡希望解封後可以出門露營。（圖／路嘉怡臉書）
除了烹飪，路嘉怡最近也迷上瑜伽，透露每天早上起床後，都會做1到2個小時的瑜伽，洗完澡後便開始準備午餐，下午則是學習人類圖的課程，接著又開始準備晚餐。路嘉怡自信表示，或許因為從外食變成自己下廚，再加上規律運動，所以當大家正面臨「防疫胖」時，自己反而變瘦，另外她也在練習照顧心靈、往內看，希望解封後能保有更好的狀態。（編輯：侯家瑜）

▲路嘉怡最近迷上瑜伽。（圖／PP石墨烯懶人塑崩褲提供）
▲路嘉怡最近迷上瑜伽。（圖／PP石墨烯懶人塑崩褲提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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91.62%8.38%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.17%80.83%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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