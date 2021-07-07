名家論壇》錢震宇／綠白競合，藍必須找到清楚定位

新冠疫情有逐漸趨緩態勢，隨之而起的便是政治抗衡。





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最近有兩件事引發熱議，一是北農、環南市場爆發群聚，北市府緊急啟動大規模PCR篩檢，中央則馬上指派王必勝進駐，陳時中也趕赴現場；二是立委林昶佐陪同陳時中出席環南市場記者會，遭市場自治會長狠嗆「別來作秀」，網路上更發起罷免林昶佐的活動。這兩起事件，背後都有綠白競合的煙硝味。





由於柯文哲的醫師背景及快人快語，讓他在疫情升溫以來，獲得不少好評，加上屢屢砲轟中央，頗有民怨代理人之姿。事實上，柯文哲的疫情記者會也有跟中央的疫情記者會互別矛頭的意味，談完北市案例後，柯文哲花不少時間在批評中央的政策，從疫苗採購、施打、到紓困方案，甚至質疑陳時中、石崇良等官員。





這一來一往，便在生澀冷僻的疫情新聞上增添了乾柴烈火，也為柯文哲帶來了新的戰場。





從民調數據及輿論討論上來看，柯文哲在這波疫情上取得不少關注度，也因為相較其他縣市，台北市擁有最多資源與人手，所以有辦法跟中央相庭抗禮。網路上，原本已經消失殆盡的柯粉們，似乎又開始重回戰場，力挺柯文哲，這才讓民進黨意識到不能這樣下去，應該要出手制止。





以至於，包括黃偉哲、鄭運鵬、王定宇等綠營民代人，開始針對柯文哲進行抨擊，認為北市防疫是在誇大。陳時中更多次明示暗示目前疫情數，台北市仍是大宗，對於環南市場更是超乎一般的積極介入，也才會有到環南市場開記者會的狀況發生。綠營顯然是要凸顯北市防疫出現缺失，而最後必須靠中央來解決問題。





再說，目前無黨籍的林昶佐，平時作風如何，中正萬華區的民代多所了解，這次刻意「蹭時中」，只能說自作自受。然而，後續網路上的批評聲浪及罷免網站的成立，反映著疫情下人民對政治人物的普遍性反感。而從時代力量退黨的林昶佐想回到綠營參選，更是卡到在地的議員，這種「搖擺狗」的政治立場，同時激起藍綠人士的憤怒，發起罷免其實是剛好而已。





陳時中與柯文哲相爭，即便消消長長，但都有討論。對映下，藍營在這波疫情期間，顯得施展不開，議題上難有掌握，尤其是看不見黨中央的角色，只剩下部分立委、縣市長單兵作戰。這也讓藍營基層急得跳腳，私下議論紛紛。





歸結幾個原因。過去藍綠兩大黨時期，正反對立，都有很清楚的對照，假設不支持民進黨的人，多半會認同國民黨，所以就算國民黨沒有提出對應論點，站在民進黨對立面也會有人支持；現在有了民眾黨及其他小黨，議題開始區隔、分眾化，若國民黨不能及時抓住趨勢，很容易就被其他黨拿走。





再者，力量過於分散，這次疫情藍營的縣市首長坦白講做得很多，也持續控制疫情，但就整體聲量上，除了侯友宜外，都難跟柯文哲相比。除了縣市資源不對等外，更少了創造議題與話題的能力。面對中央不合時宜的做法，也沒有集結起來統一口徑向中央叫板，導致失去話語權，立委的焦點也各自不一，相關議題都只能在後面跟而已。





最後，少了具有資源者的發動，這次疫情，除了具有縣市首長身分的人外，其他包括民代很難有發動議題的能力，因為防疫政策中央一把抓，很難有突破點，就連要買BNT疫苗的鴻海郭董，幾次下來就說避免節外生枝，希望大家靜觀其變。使得藍營在議題上只能被動回應，而無法擔任發動議題的角色，實在可惜。





疫情期間，防疫當然優先。疫情當然不是政治操作的工具，但防疫作為可以互相針貶，不斷精進，民眾也都在比較。





就在綠白競合之下，各自爭搶支持者的同時，藍營的人更要有憂患意識，找到自己的清楚定位、主動發動議題，否則難保不會成為疫情下的受害者。











●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人





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