疫情之下工作新生活！日本企業防疫政策一次看

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現行日本企業開始推行「遠端工作」和「彈性上下班時間」，「遠端工作」部分，日本的新創產業多半會配給員工一台筆電，有的甚至還會配給智慧型手機。因此遠端作業對日本二、三十歲的企業職員來說，並不陌生也容易適應。其實根據日本的多項調查，日本整體對於遠端作業的滿足度高達百分之五十至六十。遠端工作看似不方便，其實好處也不少，住比較遠的同事們都認為這樣就能省去通勤移動時間。想專心寫作、想企劃與處理諸多事項時，不用擔心突然被主管叫去或因接電話而必須中斷手邊的工作。前一晚或當天早上不用再事先準備便當，中午闔上電腦便可以走進廚房下廚。這一點和台灣企業十分相似。
至於「彈性上下班時間」，本是為了東京奧運而開始逐漸推廣的工作模式，員工可以自由選擇幾點開始上班，只要上班時間仍是8小時。原本的目的是要分散上班族的搭車時間，減少尖峰時刻塞爆電車的狀況，讓來參加奧運的旅客與上班族都能有搭乘列車的良好體驗。誰知道因為新冠肺炎爆發，不但導致奧運延期，也直接讓日本企業在短時間內推出上述這兩項遠端工作方案。在這一年中，考慮轉職或歇息的日本上班族也十分多。
除了能遠端工作的產業之外，不能遠端工作的產業也進行了企業制度改革，例如製造業推行減少出勤日，例如豐田汽車去年 5 月在線上法說會表示，公司通勤時間減少 80%，接觸人數減少 85%。而金融業和營造業都推行分流上班，大部份產業都在尋求革新，以適應大疫情時代。
工作制度改變，疫苗接種也是日本企業正在推行的政策。日本內閣官房長官加藤勝信在6月初表示，為加速接種疫苗，6月21日起將開始為企業職員、大學生和教職員等施打疫苗；另外，日本內閣會議今天通過加速生產開發國產疫苗的國家戰略。
由於疫情狀況反覆及各項因素考量，日本多次對全國不同城市進行緊急事態宣言（軟性封城）和解封，最近一次的解封是在20日，此前日本為防止2019冠狀病毒疾病疫情擴大，對東京都等10地在4月底發佈緊急事態宣言，20日除沖繩縣外，9地解封。但是，日本的疫情並沒有因此趨緩。根據日本《共同社》報導，東京在6月30日時新增714例確診病例，達到日本政府防疫對策小組規定的「第四階段」水準。由於東京都在20日解除「緊急事態宣言」，21日改以防止疫情蔓延等重點措施來應對，才過10天時間，東京都疫情就有明顯惡化，6月底剛出院的東京都知事小池百合子將來會如何應對，也是目前各界關注焦點。
根據日本讀賣新聞報導，緊急事態宣言為日本從去年以來的第三次發佈，以因應日本襲來的第四波疫情。雖然近期解封，但日本許多專家指出，比最早在英國發現的Alpha變種病毒株傳染力更強的Delta變種病毒株（最早在印度發現）來勢洶洶，7月下旬到8月底日本恐迎來第5波疫情將來襲，日本的專家學者們亦十分擔憂。
如對亞洲企業防疫政策列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《拚疫苗接種率！南韓企業防疫規範一次看》，以獲取更多資訊。
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