萬華長者頻跨區施打？蔡炳坤：林昶佐不了解萬華人生活圈

中正萬華區立委林昶佐昨（6）日中午在臉書上PO文，表示自己積極向防疫指揮中心爭取疫苗，結果台北市政府在分配疫苗時，配給萬華區的疫苗數卻是最少的。今日林昶佐更抨擊北市府疫苗分配不當，讓許多萬華區的年長者都得跨區到中正區施打，相當不便。對此台北市副市長蔡炳坤表示，事實上萬華疫苗的覆蓋率，應該是全台北市最高，並直言「我是不知道林委員是不是萬華人，可能對萬華人的生活圈不太清楚」，因為萬華區沒有大型醫院，所以萬華人都習慣到中正區看病。





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蔡炳坤強調，萬華是個老城區，沒有大型醫院，萬華人平常看病時，也會到屬中正區的和平醫院、台大醫院，像這次長者的預約接種，會選擇去這兩家醫院，所以中正萬華其實是個共同生活圈，不能單單只看在萬華區醫療院所的疫苗分配量。蔡炳坤直言，所有在萬華地區的第一線工作人員，包括警消環衛、區公所同仁，全部都優先接種疫苗。啟動北農專案時，也在萬大國小設置前進指揮所，為民眾接種疫苗。





「艋舺是我們台北的起家厝，我們會飲水思源、一定會特別關心。」蔡炳坤說，最近為長者接種疫苗，也協調北市聯醫到雙園國小幫長者服務，也得到很多長者贊同，甚至現在正在進行中的批發市場專案，也是以中正萬華為優先。他說，所提到的所有這些，一方面想讓林委員了解，最重要是也要讓萬華人知道。



