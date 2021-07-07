COVAX盼　印度本季恢復出口AZ疫苗

（中央社新德里7日綜合外電報導）全球疫苗免疫聯盟表示，希望印度血清研究所從本季開始恢復出口2019冠狀病毒疾病（COVID-19）AZ疫苗。此聯盟是主導COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的機構之一。
COVAX機制成立宗旨是要讓全世界公平分配疫苗。但疫苗生產大國印度因先前病例激增，為滿足國內需求，4月份全面停止出口，大大撼動COVAX機制。
現在印度疫情危機稍緩，作為世界最大疫苗生產商的印度血清研究所（SII）也增加了AZ疫苗產量，但印度國內需求也同步上揚。AZ疫苗是英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的COVID-19疫苗。
全球疫苗免疫聯盟（GAVI）發言人昨晚透過電子郵件告訴路透社：「我們仍然希望印度血清研究所第3季能恢復交貨，然而現階段尚無法證實。」
「另一方面，COVAX一直積極貫徹貨源多元化的策略，光是過去一個月就透過直接採購和疫苗分享等方式，額外取得10億劑供應。」
印度血清研究所尚未回應記者訪問，一名消息人士透露，公司目前仍專注於供應國內所需。
印度血清研究所5月曾說，希望「年底前能開始交貨給COVAX和其他國家」。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1100707