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日職／跟松坂大輔同一天！日本棒球正妹加藤優將引退

▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-07 18:01:05

以外型漂亮大方，個性爽朗聞名的日本棒球正妹加藤優，今天宣布將在今年8月全國大會後，正式卸下球衣，結束21年的選手生涯。

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▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
 

▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
 

加藤優外型亮麗，曾被選為「最正棒球女子」第一名，目前在GOODJOB女子硬式野球部任職，她也擔任橫濱棒球DeNA棒球學校教練。

▲棒球正妹加藤優。（圖／截自加藤優YouTube）
▲棒球正妹加藤優。（圖／截自加藤優YouTube）
 

她在日本女子棒球聯盟共出賽191場，打擊率2成84，而她受到父親影響，小學三年級開始打球，其他興趣也有彈吉他跟唱歌，常會在個人社群分享作品。

▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）
 

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