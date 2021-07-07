日職／跟松坂大輔同一天！日本棒球正妹加藤優將引退

以外型漂亮大方，個性爽朗聞名的日本棒球正妹加藤優，今天宣布將在今年8月全國大會後，正式卸下球衣，結束21年的選手生涯。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）×▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）×▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書） ▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）×▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書） 加藤優外型亮麗，曾被選為「最正棒球女子」第一名，目前在GOODJOB女子硬式野球部任職，她也擔任橫濱棒球DeNA棒球學校教練。▲棒球正妹加藤優。（圖／截自加藤優YouTube）×▲棒球正妹加藤優。（圖／截自加藤優YouTube） 她在日本女子棒球聯盟共出賽191場，打擊率2成84，而她受到父親影響，小學三年級開始打球，其他興趣也有彈吉他跟唱歌，常會在個人社群分享作品。▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）×▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）×▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書）×▲棒球正妹加藤優。（圖／取自加藤優臉書） 日職／台灣內戰再上演！王柏融再扛五棒對決吳念庭日職／松坂大輔引退 「世界的王」王貞治獻上祝福永慶員工太幸福！永慶連續四年加薪 加薪平均3%