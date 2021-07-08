持疫苗護照去普吉島免隔離！5大必備要件一次看

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考慮到變種病毒肆虐，泰國官方也訂定一份「疫情中低風險清單」，列出66個國家包括澳洲、香港、美國等，旅客必須在這些國家至少待上21天才能申請入境普吉島。此外，官方也表示若普吉島疫情在開放後惡化，包括每週確診數來到90例、醫院空床率低於20%等，官方都可能隨時終止這項計畫。
泰國經濟極度仰賴觀光業發展，根據泰國央行，外籍觀光客的消費往年貢獻了泰國經濟的11%，而泰國旅遊業則佔了泰國就業率的20%；然而從去年到現在受到疫情衝擊，泰國觀光客銳減，因此儘管國內疫苗施打率仍然低落、再出現疫情的風險相當高，當局仍選擇要重啟觀光業，成為亞太地區第一個開放免隔離旅行的國家，後續發展也將受到亞洲各國關注。截止7月4日，泰國一劑施打率僅11%、二劑施打率則為4.3%。
除了開放國際旅客持疫苗護照入境普吉島外，泰國也於國內發行疫苗護照供居民出國使用，由泰國衛生部旗下的疾病控制署（Disease Control Department）、素萬那普國際機場國際傳染病防控機構、邦臘納拉敦傳染病研究所、曼谷疾病防控研究院等共6處機關負責簽發，疫苗護照上將以泰文和英文寫上申請者姓名、身分證字號、國籍、接種之疫苗資訊等，以及簽發的機構、泰國衛生部的字樣和泰國國徽。目前僅有泰國政府和世界衛生組織認可的疫苗可以申請這份疫苗護照。
申請者須支付50泰銖費用，並提供二劑疫苗接種證明書、護照和機票。7歲以下的孩童申請必須有家長在疫苗簽證上簽名才能生效，無法寫字者可以改以按壓指紋印的方式。該疫苗護照目前僅供個人使用，不開放團體申請。泰國FDA批准的泰國疫苗有4大品牌，包含中國科興(Sinovac)、英國阿斯利康(AstraZeneca)和嬌生(Johnson&Johnson)和莫德納(Moderna)。
不過，現階段泰國所接種的疫苗則以科興和AZ疫苗佔最大宗，但歐盟目前上路的疫苗護照僅開放莫德納、輝瑞、嬌生和「歐洲區生產」的AZ疫苗，因此對於南韓和泰國等將AZ疫苗生產線轉往國內的國家帶來相當大的影響，泰國通過疫苗護照為國民帶來的便利性恐怕仍因此受限。
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