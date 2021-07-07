亞洲各國如何刺激施打意願？印尼、菲律賓策略總結

《四方報》報導，施打疫苗是各國控制疫情的關鍵，但各國在推廣疫苗施打上遇到的問題都不盡相同，在一些施打意願較低的國家，又是如何增加施打率的呢？以下總結印尼和菲律賓採取的策略。





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菲律賓疫情尚未脫險，部分省份疫情依舊嚴峻，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上週宣布將菲律賓首都及鄰近省分的移動及商業活動限制措施延長至7月中旬，並維持中部及南部地區針對較嚴格的限制措施。面對國際疫苗供貨短缺、再加上民眾施打意願較低落，讓菲律賓政府不得不「軟硬兼施」提出相關策略提高施打率。





菲律賓不少地方政府都推出抽獎活動鼓勵民眾打疫苗，從送米、送牛到送房樣樣來。例如在文珍俞巴市（Muntinlupa City）的Barangay Sucat地區民眾，只要施打疫苗就有機會將25公斤的米帶回家；班巴加省（Pampanga）聖路易鎮（San Luis）則祭出「打疫苗抽牛」的活動，每個月將抽出一位幸運的民眾將一頭牛帶回家；而拉斯皮納斯市（Las Piñas）則把這樣的抽獎活動帶至新境界，祭出「一套房子」的大禮，該市將在12月24日抽出一位完成施打的幸運民眾，並另外贈送50位民眾價值5000菲律賓披索的禮包。





除了地方政府的鼓勵措施，菲律賓民間企業也加入協助陣營。民間餐飲業者發起「Ingat Angat」倡議行動，集結數十間餐廳、酒吧、零售業等提供接種民眾特殊優惠，民眾只需出示疫苗接種卡至這些地方消費，就能享有折扣優惠。





而菲律賓總統杜特蒂則以強硬的手腕警告不願意施打疫苗之民眾「將有可能被關進監獄」，他在6月21日表示：「你們自己選，打疫苗，或者我把你們關進監獄」。儘管目前尚未真正實施，但杜特蒂表示會找到一個合法的方式來執行。





菲律賓政府於3月開始積極展開疫苗施打計畫，但根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）5月份進行的調查結果顯示，高達68%受訪者並不想打新冠疫苗，這個數字比蓋洛普（Gallup）去年針對全球逾百國民眾的調查結果——32%高出逾2倍，顯示出菲國民間對疫苗的不信任感。根據《Our World In Data》，截至7月4日，菲律賓已接種第一劑的民眾僅8.07%，比台灣的接種率還低。





印尼疫情狀況近日惡化，過去7天確診數字平均已經飆破25,000例，最新單日確診個案更來到30000多例，醫療系統瀕臨崩潰，印尼也於近日宣布爪哇和峇里島部分地區實施封城禁令。印尼今年1月中開始進行全國性疫苗施打，印尼持有的疫苗在東南亞國家中不算少的，但施打率仍舊很低。截至5日，一劑接種率僅11.8%、二劑接種率則為5.1%。





由於假訊息流傳，不少印尼長者起先對於疫苗施打存疑，地方政府也推出獎勵措施刺激意願。如印尼西爪哇省展玉縣就在警方聯合地方政府和地方衛生部門下提供45歲以上居民「打疫苗送活雞」的優惠，成功提高施打人數，從平均200位居民中只有25位願意接種疫苗，到現在每天有250人願意接種，衛生部門也會在接種時進行衛教導正民眾錯誤觀念。而印尼總統佐科威則是祭出處罰措施，符合施打對象若拒絕可被罰最高500萬印尼盾（約新台幣9600元）罰款，是少數針對不施打疫苗民眾推出罰則的國家。





印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，希望加快疫苗施打速度，在7月底前增加到每天施打100萬劑。印尼的目標為在明年3月以前施打1.8億人，完成7成人口施打以達到群體免疫效果。不過，《外交家》雜誌指出，這樣的期待過於樂觀。截至5月底，印尼仍有7600萬劑疫苗，但實際上要將疫苗分配至各地並推動施打卻面臨諸多阻礙，包括有限的醫療人員、物流運輸緩慢、以及印尼群島的地理環境都讓過程更加艱難。









