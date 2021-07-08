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曾智希突破「白色陰影」曝超撩零死角泳衣照　辣爆全網！

▲曾智希穿上中空泳裝性感撩人，讓人無法想像曾是公司裡最肉的模特兒。（圖／曲易提供）
▲曾智希穿上中空泳裝性感撩人，讓人無法想像曾是公司裡最肉的模特兒。（圖／曲易提供）

生活中心／綜合報導

2021-07-08 10:00:00

說到八點檔連續劇討論度夯的新生代藝人，就不能不提到因演出台劇《天之驕女》爆紅的藝人曾智希，近來在劇中不斷製造話題，引起粉絲熱烈討論。外型出眾的她，姣好身材也是大家注目的焦點。近期她公開身穿中空白色泳裝照，腰部挖空露出白皙小蠻腰與平坦腹部，高衩設計更讓一雙大白長腿全都露，慵懶側躺姿勢更能展現玲瓏有致的曲線，火辣指數讓人受不了。她自爆是因為瘦了7公斤重回4字頭，才有自信這樣穿！除了靠簡單控制日常飲食與運動之外，還會補充提升代謝的輔助品曲易，讓保持完美身材不必費力。

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▲她坦言最喜歡吃高熱量的洋芋片或爆米花，不知不覺油肉堆積手臂和大腿，慘不忍睹。(圖/品牌提供)
▲她坦言最喜歡吃高熱量的洋芋片或爆米花，不知不覺油肉堆積手臂和大腿，慘不忍睹。（圖／曲易提供）

可別看現在的曾智希體態如此撩人，過去的她可是公司裡最肉的模特兒，穿泳裝像綁東坡肉，拍照要喬角度，也不敢挑選太大膽、顯肉的顏色。她透露：「某次拍戲我竟然要穿到L號的泳衣，而且拍完還被導演提醒，說我背後的交叉線把背肉都擠出來，當下我真的超打擊，也因此有一段時間都不敢穿泳衣。白色容易放大，更是我的地雷！」將曼妙身材找回來的曾智希，這次重新挑戰超性感白色中空泳裝，不僅不卡肉，任何難度的POSE都能超展開，完美展現曲線！她開心表示：「終於甩開之前『肉球』的狀態，當然可以很火辣！」

說到以前的剷肉方法，曾智希說除了戒掉最愛的奶茶，就是瘋狂運動跟超嚴格的飲食控制，但這樣做只要一鬆懈下來就容易反彈復胖，很厭世。經過了各種沒有結果的嘗試，曾智希找到三餐能正常吃的甩肉方式，她表示:「我跟大家一樣追劇時也會吃高熱量的洋芋片或爆米花，現在夏天也很愛吃冰，但要搭配幫助代謝的輔助品，像是CHOYeR曲易魔鬼5X，然後盡量多喝水，讓自己每天都可以順暢排便，我覺得這些都幫助蠻大的。」

▲曾智希表示自從成功減下來還是天天補充曲易，維持代謝力。(圖/品牌提供)
▲曾智希表示自從成功減下來還是天天補充曲易，維持代謝力。（圖／曲易提供）

最近因為疫情升溫，曾智希表示在家每天叫外送吃外食，又不能上健身房好好運動，長時間待在家作息不正常，一開始真的很擔心會發福，但現在每天搭配曲易提升代謝，褲子依舊很鬆！被問到吃法，她分享道：「除了晚餐後吃魔鬼5X幫助順暢之外，我也會在午餐前吃仙女，如果我有吃宵夜的話，睡前一定會再吃妖精，隔天起床完全沒有負擔，肚子超平坦！」曾智希更呼籲大家一起趁解封前好好來甩肉，不必挨餓動刀，一樣可以輕鬆減！



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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
33.33%66.67%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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90.15%9.85%
2021-07-06-2021-07-09
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