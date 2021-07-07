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流量王出爐！劉冠廷2作品搶佔前五　《俗女2》強勢回歸

▲2021上半年電影、戲劇流量排行榜出爐，劉冠廷（左）兩項作品搶佔前五，《俗女2》強勢回歸。（圖／牽猴子、華視、CATCHPLAY提供）
▲2021上半年電影、戲劇流量排行榜出爐，劉冠廷（左）兩項作品搶佔前五，《俗女2》強勢回歸。（圖／牽猴子、華視、CATCHPLAY提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-07 18:31:53｜2021-07-07 18:33:20

影音平台CATCHPLAY+公布 2021上半年電影、戲劇流量排行榜，其中去年獲得金馬獎肯定、入圍影帝的演員劉冠廷，這次作品《消失的情人節》和《無聲》雙料搶佔前五名，而與他攜手主演《消失的情人節》、入圍今年台北電影節影后的大霈，同時也以戲劇《大債時代》霸榜。戲劇方面，曾紅極一時的《想見你》排行第二，另外全家大小都愛看的《俗女養成記》，8月份也即將開播第二季，﻿勢必再掀起熱潮。

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今年度國片表現亮眼，攻佔第一、第二，名導諾蘭年度大作《天能》稱霸榜首，劉冠廷、大霈主演的愛情電影《消失的情人節》、剛當上三寶媽蓋兒加朵的《神力女超人1984》分別搶下二、三名。此外，上半年國片百花齊放，獲得絕佳口碑，電影榜前十名中，就有五部國片進榜，除了前二名之外，其餘三部包含《親愛的房客》、《腿》和《可不可以，你也剛好喜歡我》。

▲《消失的情人節》被認為是導演陳玉勳近年的最好作品。（圖／《消失的情人節》）
▲《消失的情人節》排行第二。（圖／《消失的情人節》）
戲劇榜則由吳珊卓、茱蒂康默主演的《追殺夏娃》榮登榜首，許光漢、柯佳嬿《想見你》排行第二，另外動畫三大王者《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》和《咒術迴戰》更是一次集結，稱霸前十榜單。

7月推出的強檔新片包含「尹奶奶」尹汝貞勇奪小金人的《夢想之地》，李李仁挑戰女裝的《迷失安狄》也將獨家登場，讓觀眾們相當期待。 （編輯：侯家瑜）

▲李李仁（中）在《迷失安狄》扮女裝。（圖
▲李李仁（中）在《迷失安狄》扮女裝。（圖 / 記者陳明安攝）
▲2021上半年戲劇流量排行榜出爐。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲2021上半年戲劇流量排行榜出爐。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲2021上半年電影流量排行榜出爐。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲2021上半年電影流量排行榜出爐。（圖／CATCHPLAY+提供）
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2021-07-06-2021-07-09

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