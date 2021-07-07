美媒揭露中國上百核彈發射井　中官媒：是風力發電廠

美國《華盛頓郵報》先前報導指出中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，建造逾百座核彈發射井，以及相關設施包含訓練基地。對此，中國官媒《新華社》表示，引發質疑的工地，其實是風力發電廠。





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《華盛頓郵報》先前引用美國加州「詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）公布的衛星照片，可以看到在沙漠地形上，有範圍廣大、排列整齊的同心圓點，數量多達119個。報導表示，這個地點位於甘肅地區玉門關沙漠，長得一模一樣的圓點與中國現有的彈道飛彈發射設施相同。詹姆士馬丁禁止核擴散研究中心東亞禁止核武擴散計畫主任路易斯（Jeffrey Lewis）擔憂，這種大規模建造活動很有可能是中國在表明大幅擴展核能力。





不過中國官媒《新華社》旗下的《參考數據》刊出評論，指出這個地方其實是風力發電廠，引用的衛星照片右側就寫著「甘肅玉門風力發電場」（YUMEN GANSU WINDFARM），文章中指出有網友在透過地圖APP發現那附近其實有好幾排風力發電機，附近也有許多家風力發電廠。





▲網友指出附近其實有好幾家風力發電廠。（圖／翻攝自《參考數據》）

文章表示，報導中的「發射井」發布很密集，這顯然不合常理，因為導彈必須廣泛分佈，才能避免被敵方攻擊破壞，因此洲際彈道飛彈的發射場地占地大多相當廣闊。





文章最後引用軍事專家宋忠平的看法，指出用地下發射井發射導彈是冷戰時期的做法，如今已經相當落後。現在強調的是機動發射，最關鍵的是要確保抗毀傷能力。而中國之前沒有那麼多發射井，現在不大可能選擇這種「最笨拙」的方式。宋忠平表示「這種造謠策略太低級，根本不值得反駁，有些國家為了詆毀中國，可以說已經無所不用其極了」。



