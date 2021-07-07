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網球／力拚生涯第3度溫網封后　謝淑薇組合挺進女雙4強

▲謝淑薇（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-07 19:28:41｜2021-07-07 19:28:58

2021溫布頓網球錦標賽女雙8強戰，我國一姊謝淑薇與比利時Elise Mertens搭檔出賽，一度因雨暫停，最終花費1小時13分鐘，以6:1、6:3直落二擊敗非種子塞爾維亞組合Aleksandra Krunic／Nina Stojanovic，挺進4強，朝生涯第3座溫網冠軍盃繼續邁進。

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謝淑薇目前女雙世界排名第5，這次溫網女雙和世界第8的Mertens合拍，名列大會第3種子，前3輪輕鬆過關，還曾賞對手「貝果」，今晚8強面對，因對手傷退不戰而勝晉級的塞爾維亞組合。

首盤，謝淑薇組合一開賽就破發對手，連拿3局，僅讓對手收下第4局，只花21分鐘就以6:1拿下首盤。

次盤，謝淑薇組合延續好表現，搶下前4局，第5局開始塞爾維亞組合回神，成功破發倒趕3局，不過比賽突然因雨暫停，回來後，謝淑薇組合保發來到5:3「聽牌」，最後耗掉1個賽末點後，仍舊破發對手，以6:3拿下勝利。

過去謝淑薇曾在2013、2019年分別與中國彭帥、捷克Barbora Strycova於女雙2度封后，不過Strycova今年5月宣布因懷孕將高掛球鞋，無緣和謝淑薇合體尋求衛冕。

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