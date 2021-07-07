華儲員工確診 鄭文燦籲：貨運站疫苗覆蓋率要到百分之百
桃園機場華儲公司今（7）日傳出有員工確診，桃園市長鄭文燦指出，華儲公司員工確診，突顯機場保護問題，昨日他也特別檢查華儲、長榮空運倉儲、永儲及遠雄4大倉儲的機場倉儲中心工作人員的疫苗接種率不到25%。考量各貨運站每日人流都超過好幾千人，建議中央在提高國境防疫的同時，也應該讓4大貨運站的人員疫苗接種率能達到百分之百。
記者李春台/桃園報導
2021-07-07 18:40:20
鄭文燦表示，雖然桃園機場公司只有6百名員工，但在機場的工作人員，領有管制區證件的就有3萬千人、如果加上物流業者、報關業者、貨運承攬業者 一天出入大概會將近萬人，桃園機場公司是隸屬民航局底下的公司，面對這麼龐大的從業人員數量，負荷也很重，也有很多不確定的風險，甚至有時候要管理那麼多單位也不容易，容易形成有責無權，市府希望積極協助桃機公司，讓其所屬的各單位疫苗覆蓋率再提高。
鄭文燦指出，每個貨運站都有很多工作人員，包括報關行、貨運承攬業者還有貨車司機，每天的人流都超過好幾千人，由於貨運站是貨品的批發跟交接的市場，希望指揮中心跟交通部針對機場的安全，一定要提高標準，「國境的防疫，人的部分有提高，物品的部分、物流的部分也要提高，希望4大貨運站也能夠提高接種率到百分之百。」
鄭文燦重申，國境的第一線，我們要用最高的防疫管制嚴管國境，但是也要用最好的疫苗保護，讓覆蓋率可以提高到九成，甚至百分之百，讓國境不要有任何破口，這也是他一直的主張，希望4大貨運站，包括未來的桃勤及長榮地勤，屬於直接接觸的部分，疫苗覆蓋率都應該要到百分之百。
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