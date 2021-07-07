海地總統摩依士遇刺身亡 外交部哀悼：盼早日回復平靜
我國加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenal Moise）今（7）日驚傳遇刺身亡，外交部對此表示哀悼，並期盼海地社會早日回復平靜，人民生活儘速恢復正常。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-07 20:02:09｜2021-07-07 20:03:29
海地代理總理喬塞德(Claude Joseph)今日對外證實，摩依士總統於7日凌晨遭刺身亡，外交部回應表示，我國政府至感震驚，部長吳釗燮已在第一時間代表蔡英文總統致電海地駐台大使潘恩（Roudy Stanley Penn)，表達台灣政府與人民最深切的哀悼與悲痛，我國駐海地大使古文劍也同步向海國政府表達我方的誠摯慰問與哀戚。
外交部指出，海地近來治安情勢嚴峻，政局也持續動盪，根據我駐海地大使館掌握，在海地的國人及僑胞均平安。外交部將持續密切注意海地政局後續相關發展，並誠摯期盼海地社會早日回復平靜，人民生活儘速恢復正常。
海地位於加勒比海Haiti（或稱Hispaniola）島西部，1502年該島正式成為西班牙殖民地。1697年西班牙將該島西部割讓予法國，成為法國殖民地。1804年1月1日海地脫離法國獨立，由於海地政壇分歧，暴力攻擊事件不斷，加上2010年遭逢強震，讓海地局勢雪上加霜，成為全球最貧困國家之一、基礎建設缺乏，聯合國預估海地有440萬人需要援助。
摩依士曾於2018年訪台時，與蔡英文總統簽署《聯合公報》，規劃雙邊合作領域，其中包括提供47億元協助興建「大太子港輸電網」，但是去年3月時任駐海地大使劉邦治，卻遭海地政府要求72小時內離境。今年2月開始，海地接連爆發示威反對摩依士政府獨裁，如今摩依士遇刺，國際社會擔憂當地將陷入大規模混亂。