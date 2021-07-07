最高罰30萬元 高市勞工局持續聯合稽查23家石化廠
今（7）日凌晨發生林園工業區及中午小港區工廠違規存放鎂粉發生火災案件，未有勞工罹災，案件目前依規定現場先予以停工及調查事件發生經過，高市勞工局後續依檢查結果最高可處新台幣30萬元罰鍰。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-07-07 19:46:19
勞工局勞檢處自2月1日起至4月28日止，除與經濟部工業局與市府環保局、消防局及經發局共同辦理林園工業區23家石化廠進行聯合稽查，亦針對列管使用、製造、處置及使用危險物 或有害物之工廠等具火災、爆炸、洩漏、中毒等高風險石化業者實施作業安全檢查，計68場次，處分256萬元，並要求業者對於關鍵製程作業不得外包，於2月1日截至今日尚未有重大職災發生。
另因應年初局限空間、營造業、石化業及鋼鐵業等災害，為有效監督及提升行業安全衛生水準，勞工局勞檢處共辦理「高風檢工地專案檢查」、「工地區域聯防組織」、「石化聯檢」、「臨海工業區鋼鐵業檢查」、「局限空間檢查」、「局限空間作業管理系統建置」等檢查、輔導、宣導減災作為，經統計本市今年上半年重大職災死亡人數計14死，較去年同期21死，減少7人，降低33%，顯示上半年勞檢作為具初步成效，市府重視工安決心不變、減少工安事故絕對是勞工局重要責任及目標。
勞工局將持續嚴格執行安全衛生監督檢查，不容許事業單位輕忽勞工生命安全，必為保障勞工安全努力打拼。