COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

最高罰30萬元　高市勞工局持續聯合稽查23家石化廠

▲今日中午小港區鎂合金工廠釀火災。（圖／記者蔡佳宏翻攝）
▲今日中午小港區鎂合金工廠釀火災。（圖／記者蔡佳宏翻攝）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-07 19:46:19

今（7）日凌晨發生林園工業區及中午小港區工廠違規存放鎂粉發生火災案件，未有勞工罹災，案件目前依規定現場先予以停工及調查事件發生經過，高市勞工局後續依檢查結果最高可處新台幣30萬元罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞工局勞檢處自2月1日起至4月28日止，除與經濟部工業局與市府環保局、消防局及經發局共同辦理林園工業區23家石化廠進行聯合稽查，亦針對列管使用、製造、處置及使用危險物 或有害物之工廠等具火災、爆炸、洩漏、中毒等高風險石化業者實施作業安全檢查，計68場次，處分256萬元，並要求業者對於關鍵製程作業不得外包，於2月1日截至今日尚未有重大職災發生。

▲今日中午台塑林園聚丙烯廠，發生聚丙烯成品槽起火燃燒。（圖／記者蔡佳宏翻攝）
▲今日凌晨台塑林園聚丙烯廠，發生聚丙烯成品槽起火燃燒。（圖／記者蔡佳宏翻攝）
另因應年初局限空間、營造業、石化業及鋼鐵業等災害，為有效監督及提升行業安全衛生水準，勞工局勞檢處共辦理「高風檢工地專案檢查」、「工地區域聯防組織」、「石化聯檢」、「臨海工業區鋼鐵業檢查」、「局限空間檢查」、「局限空間作業管理系統建置」等檢查、輔導、宣導減災作為，經統計本市今年上半年重大職災死亡人數計14死，較去年同期21死，減少7人，降低33%，顯示上半年勞檢作為具初步成效，市府重視工安決心不變、減少工安事故絕對是勞工局重要責任及目標。

勞工局將持續嚴格執行安全衛生監督檢查，不容許事業單位輕忽勞工生命安全，必為保障勞工安全努力打拼。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.62%8.38%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.17%80.83%
2021-07-04-2021-07-07
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀