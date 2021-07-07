高市長輩疫苗已打逾16萬人　70歲以上周五開打

高雄70到71歲的長輩（包含不在籍）、原住民55歲以上民眾的COVID-19疫苗，將在7月9日在全市43社區接種站開打，高雄醫學大學公共衛生學系莊弘毅教授也在今（7）日防疫會議上指出，高雄市72歲以上長輩實際接種數已經超過16萬人，接種率達71.9%，長輩的免疫力提升上來，大家就可以安心許多。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-07 19:42:49
高雄市長陳其邁表示，接種疫苗到底目的是什麼？高雄市的疫苗接種策略，其實都是在專家會議上，由很多流行病學的專家到四大醫學中心、還有醫師公會等，大家共同擬定的疫苗的施打策略，在要建立群體免疫的時候就會針對我們的高危險群，就是65歲以上長輩，以及跟長輩有接觸機會最多的優先施打，高雄快速的從原來的75歲以上，到現在即將打到70歲，希望這一波撥付的莫德納疫苗，以及日本捐贈的AZ疫苗下來，就可以一路快速打到65歲，按照風險，從上一直往下這樣打下來，這樣很快就可以打到年輕人。 而高雄市幼兒園及課後照顧中心工作人員的疫苗也在今天開打，陳其邁說，非常感謝這些辛苦的教職員，因為她們都幫我們照顧小孩，中央撥付的疫苗是7月10日到，但是高雄提早施打，讓幼兒園能夠在隨著疫情做調整時，也能夠做好準備，今天的造冊人數4,508人，截至中午12點就已接種完4,248人，接種率達94.2%，十分踴躍。 高雄醫學大學公共衛生學系莊弘毅教授指出，風險最高的長者在高雄市是列為第一批，72歲到74歲的長者活動力都還不錯，這一些長輩在高雄的接種率是已經高達79.2%、將近8成，72歲以上長輩接種的總人數，已經達到167,127人，接種率已經達到72%，這已遠遠優於流行病學講的群體免疫高標準，也就是70%的涵蓋率，所以如果再接到周五開打的70、71歲長輩，持續接種下去，很快長者們的免疫力就會提升上來，我們的市民對於父母、祖父母的健康，就可以先安了一部分的心。 而有一些長輩身體有一些不方便、長期臥床在家的，高雄市也特別有居家臥床到宅接種，由市立醫院，還有四大醫學中心的醫師，到居家去幫忙接種疫苗，經統計72歲以上有意願施打的長輩們共有591人，87歲以上的338位長輩已經通通接種完成，而72歲到86歲的長輩還剩下11位還沒接種，預計這兩天就會接種完畢。
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