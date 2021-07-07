台股萬八站不回　外資賣超逾116億大砍陽明

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觀察三大法人今天同步賣超，合計賣超137.19億元。其中，自營商賣超7.81億元，投信賣超12.52億元，外資及陸資賣超116.86億元。且值得注意的是，陽明6日公布5月自結獲利，稅後純益達新台幣105.23億元，每股純益（EPS）為3.15元，寫下新高紀錄，更稱霸貨櫃三雄，累計前5月EPS達13.3元。
陽明股價今天早盤雖創新高，一度來到234.5元，隨後漲幅收斂翻黑，今天高居外資賣超首位，賣超達5.1萬張，外資其餘賣超排行依序為期街口布蘭特正2、元大金、中鋼、群創、國泰智能電動車、長榮航、中石化、鴻海、亞聚。
展望後續，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股連續兩天攻高無力，今天資金集中在中小型股票，例如搭上解封行情的餐飲股，還有權重不大的車用電子、IC設計族群，而大型權值股台積電、鴻海今天疲軟，航運族群跌幅深，未來要讓電子股重掌兵符，指數才有向上攻的本錢，而近期則要關注大立光與台積電法說釋出的產業展望。
而針對航運族群，黃國偉表示，「航海王」絕對是近期的股市大熱門，但陽明6日公布獲利後，今天股價開高走低，頗有利多出盡意味，不過，法人已改變過去對貨櫃族群的評價方式，若以原物料族群本益比8到10倍的水準觀察，航運股仍有上漲空間，只是貨櫃近期基本面未變，只是塞港問題依然嚴重，市場後續會如何評估合理股價，還有待觀察。（編輯：黃國倫）1100707