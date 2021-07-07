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防疫自煮效應　6月民生物資漲2.57%近2年半新高

▲防疫自煮效應，主計總處表示，6月民生物資漲2.57%，成為近2年半新高。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲防疫自煮效應，主計總處表示，6月民生物資漲2.57%，成為近2年半新高。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

中央社

2021-07-07 20:47:14

（中央社記者潘姿羽台北7日電）防疫期間，全台多了不少「自煮族」，沒想到卻成為推升民生物價的其中一項因素，主計總處今天公布6月重要民生物資CPI平均年增2.57%，創近2年半最大漲幅。

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主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率為1.89%，漲幅較上月收斂，不過重要民生物資CPI年增率卻突破2%、升至2.57%，也難怪近期不少民眾採買生鮮蔬菜肉品時，直呼「怎麼那麼貴」。

根據主計總處統計，6月行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資平均CPI年增率創2019年2月以來最高，其中雞蛋、豬肉、雞肉分別上漲14.46%、4.54%以及2.4%漲幅較顯著，分別創下26個月、43個月以及3個月最大漲幅。

主計總處簡任視察曹志弘表示，雞蛋、豬肉、雞肉漲幅擴大有兩大原因，一是先前國際黃豆價格上漲較大，受到飼料價格攀升影響，飼養成本也跟著提高；其次，6月疫情期間，多數民眾認真落實防疫，在家烹煮時間增加，需求升溫也有影響。

曹志弘指出，不論是雞肉、豬肉還是雞蛋，7月初的批發價（雞蛋為產地價）和6月中高點相比，都已經有下滑。

另外，菜價上漲也有天候因素，曹志弘表示，5月下旬開始，中南部陸續降下大雨，而後又出大太陽，葉菜類容易損壞，價格則上揚；6月蔬菜和5月相比，上漲達20.74%，「這個月漲幅很大，主要是供給減少，加上需求增加所導致」。

相較「自煮族」哀嘆菜價變貴，6月外食費月減0.36%，堪稱兩樣情，曹志弘說，受到疫情影響，餐飲小吃多以外帶為主，或是搭配外送平台提供服務，有些店家會提供自取優惠，因此外食費和上月相比反而下滑。

曹志弘表示，最近重要民生物資上漲除了飼料成本增加，也有需求推升的原因，飼料成本部分，黃豆價格還是偏高，後續影響目前還很難判斷，但需求面因素只要疫情緩和，應該就會跟著舒緩。（編輯：蘇志宗）1100707

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2021-07-06-2021-07-09

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2021-07-04-2021-07-07
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