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降級配套夠了嗎？公衛學者給建議　防疫政策應這樣做

▲公衛學者指出，台灣人的生活要如同去年恐怕不可能，應訂定「2.5級警戒」的防疫政策。（示意圖／NOWnews資料照）
▲公衛學者指出，台灣人的生活要如同去年恐怕不可能，應訂定「2.5級警戒」的防疫政策。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-23 17:30:00｜2021-07-23 17:52:30

國人睽違已久的降級解封日在即，不過就算目前國內大型感染事件都受到控制，但從林口三井、松山City Link染疫事件可以看出，還是有不少零星的社區感染疫情隱憂，短時間內恐無法平息，就有公衛學者指出，台灣人的生活要如同去年恐怕不可能，因應傳播率更強的變種病毒，應訂定「2.5級警戒」的防疫政策，密閉場所通風、特定產業定期篩檢都是與以往不同的防疫措施。

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報復性消費群聚難防　商場、電影院成防疫一級戰場

早在三級警戒政策有條件鬆綁時，不少民眾就已經在待不住，百貨公司、觀光景點、漁港和夜市都出現慢慢湧現人潮，近期的境內確診也好發於百貨商場內，正式解封之後可以想見國人的「報復性」出遊、消費可能再創高峰，相關場所就是防疫第一線，台大公衛學者陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，為了防範新冠肺炎疫情在國內「起死回生」，社區防疫的規範肯定會比以前嚴格，但又不同於三級警戒的嚴格管制，台灣需要的是「2.5級警戒」的防疫政策。

陳秀熙強調，首先第一大原則就是人流應全面減半，展場、百貨商場等高人流進出的場所，全程戴口罩、測量體溫和實聯制只是基本盤，更重要的是人流的控管，人數應該減半，而如果是餐廳、電影院等則要恢復實施梅花座，目的都是為了拉開社交距離，降低傳播風險。

而如果是電影院、音樂廳或劇場等空氣不易流通的密閉場所，為了防堵傳播力極強的英國變種病毒，環境消毒、通風設備和空氣過濾更需要注意。

對於國人關心的餐飲內用，陳指出，相信台灣在目前的疫情控制下，餐廳採隔板、維持通風、人流管制等措施，可開放民眾內用。

建議辦公維持分流　戶外大型活動人數應保有彈性

除此之外，上班辦公也應該比照辦理，雖然指揮中心先前已說明，辦公作業不受到「室內十人以下」的管制規定限制，但許多企業已自行分流或全面居家辦公。陳秀熙建議，各企業行號在解封之後應維持分流、居家辦公等措施，若需要實體會議則要注意空間大小和限制人數，否則應維持視訊會議。

而針對國內疫情一大破口，恐產生「人與人之間的連結」的八大行業等，應該比照市場方案，配合實施人員定期篩檢，才能准許營業，可能每人每周都要進行一次，「你也不能要人家不營業啊，人家也有自己的民生開銷。」

由於正值暑假期間，為許多戶外大型活動的熱門檔期，陳秀熙認為，我國的二級和三級戶外人數限制標準差距過大，中央應該考慮讓各個地方政府決定人數限制，「因為三級警戒是室外不能超過10人群聚嘛，但是二級警戒又是室外不能超過500人，而且戶外場地有大有小，限制人數應採取彈性標準，當然戴口罩、量體溫、實聯制等措施也不能少。」

▲有網友好奇，若是解除了三級警戒後，「第一件事」想要幹嘛，貼文一出，立刻掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲剛開始三級警戒，平時熱鬧的台北信義區，假日時空無一人。（示意圖／NOWnews資料照）

縣市疫情差很大！專家：可考慮分區解封但封城沒意義

從國內疫情爆發至今，大型群聚如萬華茶室、獅子會，到後續的市場、屏東Delta變異株群聚等，幾乎只在六都與屏東流行，先前就有聲音指出應該分區解封降級，恢復部分地方的生活機能。對此，前疾管局（現為疾管署）局長張鴻仁接受《NOWnews今日新聞》訪問說：「這可能是可以考慮的方式，不過指揮中心才最知道該怎麼做。」不管是疾管署還是外部專家，都應該要看數據說話。

張鴻仁指出，分區解封到底是不是好辦法，要看流行疾病散佈的方式，是定點熱區？還是發散式擴散？整體風險都要評估，如果要分區，指揮中心和各地政府應商量，疫情變化相當關鍵。不過因為台灣的國土規模不大，已是一日生活圈，如果採分區降級也不用限制人流移動，意義不大。

指揮中心的防疫大考　從陳時中到國人都是「應屆考生」

國內重大疫情爆發衍伸出許多防疫新規定，雖然指揮中心在社區防疫上看來總是在「補破網」，不過陳秀熙說，台灣的有效傳染數，也就是Rt值，已經連續六周小於1，代表未來確診個案只會越來越少，加上一至八類的精準疫苗注射已完成八成，本周預估通報確診個案數為101名，隱性感染個案數50名，而下周至8月2日，預估確診個案會再下降到82名，隱性感染個案36名。

指揮中心指揮官陳時中不只一次表示，朝著降級的方向努力，一直是不變的目標，但希望能循序降進，同時強化預防及應變能力，「國外很多是突然放鬆時候，疫情突然起來，那當然降級就是要緩步地一步一步走。」，疫情變化大，如果國人對於防疫疲乏造成疫情破口，也會重新緊縮。

除了境內防疫，入境全面普篩也在日前實施，航空機組員的加嚴檢疫措施也在7月上路，另外我國的施打疫苗劑次人口比也在月底前順利達成25%目標，專家學者也認為台灣早已具備降級條件，不過防疫工作全民皆兵，解封後的社區疫情變化也是指揮中心的另一項考驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.63%84.38%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
22.22%77.78%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

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2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
100%0%
2021-07-23-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
76.67%23.33%
2021-07-21-2021-07-24
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