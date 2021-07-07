考選部：醫師第二階段考試如期舉行　降人流防疫

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考選部晚間透過新聞稿表示，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，但試務的防疫仍不能鬆懈，除增借或緊急建置符合電腦化測驗考場，以大幅調降試區人流及試場人數外，並將考試調整為2個下午舉行以避免考場用餐，及積極強化各項防疫措施。
考選部表示，將大幅增設試區，這項考試應考人共1463人，設台北、台中、台南、高雄4考區，依各考區應考人數分設試區；原設置6試區，為降低各試場人數，增加設置5試區，共設置11試區，將大幅分散降低各試區每日人流及每個試場容納人數。每個試區每日人流平均133人，最多210人、最少96人。
考選部說，調降試場人數部分，因這項考試採電腦化測驗，在認證通過的電腦教室舉行，每試場原座位數介於32至84人，為降低試場風險，每個試場應考人數調整至試場容量的30%左右，每個試場平均容納18人，最多30人、最少10人，每個座位都有3面式隔板。
考選部表示，另自主健康管理中得外出應考人的備用試場，每試場安排5人以下為原則，應至少保持2公尺以上距離。教室冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。
此外，考選部說，考試2天都調整為下午2時開始考試，應考人沒有中午在試區內用餐需求。
考選部指出，應考人、陪考人、試務工作人員如為「確診者」、「居家隔離（或集中隔離）」、「居家檢疫（或集中檢疫）」、「加強自主健康管理」、「自主健康管理」或「經安排採檢，於接獲檢驗結果前」被限制不得外出的管制期間，不得應試、陪考及參與試務工作。
考選部說，只限行動不便或懷孕的應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制；並增加與指揮中心勾稽比對名單的範圍及頻率。
應考人在考試當天若有發燒或身體不適，考選部表示，經試區護理人員複檢並諮詢防疫或感控醫師，評估非為疑似COVID-19等傳染病病患，仍得應試者，將移至備用試場應試。
考選部指出，考前一天試區、試場將全面清消，不開放應考人查看試場；鼓勵應考人分流進入考場，考前2小時就可進入考場；所有人員全程佩戴口罩，進入試區須出示證件進行身分辨識、量測體溫及手部消毒。
考選部表示，另將設置防疫備用試場，嚴格落實分艙分流，並加強疏散離場人流；每天最後一節考試結束後，請考生依指定梯次分批離場，並應迅速離開，避免於試區逗留。
考選部說，這項考試將嚴格落實執行指揮中心核備的各項防疫措施，使考試得以順利如期舉行。至於預定7月下旬舉行的另外2項醫事相關類科考試，以及8月份其他3項國考的日期和相關安排，將更嚴謹的調整防疫作為，預計9日對外宣布。（編輯：康世人）1100707