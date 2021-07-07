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考選部：醫師第二階段考試如期舉行　降人流防疫

▲考選部：醫師第二階段考試如期舉行。（圖／記者朱啓瑜攝）
▲考選部：醫師第二階段考試如期舉行。（圖／記者朱啓瑜攝）

中央社

2021-07-07 23:16:00

（中央社記者陳俊華台北7日電）考選部今天說，預定22至23日舉行的醫師第二階段考試，考試防疫應變計畫及防疫作業手冊已獲中央流行疫情指揮中心同意核備，考試將如期舉行，並大幅增設試區、調降試場人數。

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考選部預定7月22日至23日舉行110年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試）。

考選部晚間透過新聞稿表示，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，但試務的防疫仍不能鬆懈，除增借或緊急建置符合電腦化測驗考場，以大幅調降試區人流及試場人數外，並將考試調整為2個下午舉行以避免考場用餐，及積極強化各項防疫措施。

考選部表示，將大幅增設試區，這項考試應考人共1463人，設台北、台中、台南、高雄4考區，依各考區應考人數分設試區；原設置6試區，為降低各試場人數，增加設置5試區，共設置11試區，將大幅分散降低各試區每日人流及每個試場容納人數。每個試區每日人流平均133人，最多210人、最少96人。

考選部說，調降試場人數部分，因這項考試採電腦化測驗，在認證通過的電腦教室舉行，每試場原座位數介於32至84人，為降低試場風險，每個試場應考人數調整至試場容量的30%左右，每個試場平均容納18人，最多30人、最少10人，每個座位都有3面式隔板。

考選部表示，另自主健康管理中得外出應考人的備用試場，每試場安排5人以下為原則，應至少保持2公尺以上距離。教室冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。

此外，考選部說，考試2天都調整為下午2時開始考試，應考人沒有中午在試區內用餐需求。

考選部指出，應考人、陪考人、試務工作人員如為「確診者」、「居家隔離（或集中隔離）」、「居家檢疫（或集中檢疫）」、「加強自主健康管理」、「自主健康管理」或「經安排採檢，於接獲檢驗結果前」被限制不得外出的管制期間，不得應試、陪考及參與試務工作。

考選部說，只限行動不便或懷孕的應考人，得事先申請陪考，且一律採事先申請機制；並增加與指揮中心勾稽比對名單的範圍及頻率。

應考人在考試當天若有發燒或身體不適，考選部表示，經試區護理人員複檢並諮詢防疫或感控醫師，評估非為疑似COVID-19等傳染病病患，仍得應試者，將移至備用試場應試。

考選部指出，考前一天試區、試場將全面清消，不開放應考人查看試場；鼓勵應考人分流進入考場，考前2小時就可進入考場；所有人員全程佩戴口罩，進入試區須出示證件進行身分辨識、量測體溫及手部消毒。

考選部表示，另將設置防疫備用試場，嚴格落實分艙分流，並加強疏散離場人流；每天最後一節考試結束後，請考生依指定梯次分批離場，並應迅速離開，避免於試區逗留。

考選部說，這項考試將嚴格落實執行指揮中心核備的各項防疫措施，使考試得以順利如期舉行。至於預定7月下旬舉行的另外2項醫事相關類科考試，以及8月份其他3項國考的日期和相關安排，將更嚴謹的調整防疫作為，預計9日對外宣布。（編輯：康世人）1100707

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