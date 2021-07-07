名家論壇》鄭照新／「AZ特攻隊」背後是扭曲與內宣

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誠然，報導中所提及的疫苗施打，與中央政府所訂定原本就充滿爭議的施打順序有所出入，但都是按照醫囑或醫療單位認定的，將第一線醫療機構與坐在辦公室的疫情管制中心對施打資格認定的爭議，歸責到受施打者擁有特權上，是邪惡的政治操作，追根究底，民進黨政府錯誤與緩慢的疫苗政策，才是導致國內疫苗量嚴重不足，造成接種爭議的根本原因。
試問台灣近兩千三百五十萬人中，政府對哪一位不具備施打疫苗的義務？哪一位我們的政府可以說，你沒有資格打到疫苗？當美國加州奧克蘭動物園已率先讓老虎、黑熊、灰熊、美洲獅和雪貂施打，討論下一批合法施打順序是靈長類還是豬的時候，台灣還有人類必須為施打到疫苗遭受政治的指責與攻擊，作為已開發國家之一，不能不說是台灣的重大恥辱！
真正讓台灣在國際間丟臉的是民進黨政府，蔡政府的自大與慢半拍，讓台灣民眾的無助、恐懼與無奈赤裸裸暴露在全球面前的，根據經濟學人針對50國所做的「正常指數」（normalcy index），台灣竟淪為倒數第二，若非國際友人這段期間的緊急伸出援手，台灣現在所獲取的疫苗數量遠將更為不足。
國民黨尊重言論自由，也尊重人民及黨員同志選擇疫苗的權利，更十足歡迎任何符合國際認證的疫苗來台，執政的民進黨政府必須趕快解決無「劑」可施的窘境，讓人民免於匱乏與恐懼，能夠尊嚴地站在國際舞台。但傲慢的民進黨政府不僅沒有虛心檢討，反而反客為主、刻意以扭曲的報導奚落為疫情所苦的社會大眾，將矛頭指向別人，忘記自己才是當前一切問題的始作俑者！
民進黨的內宣招式已老， 3+11的破口，多次疫苗採購的利益介入中斷疑雲，民間請求代購的拖沓緩慢，人民豈會再次上當受騙？民主開放的社會，斷不會容許專制社會的愚民手段不斷得逞，小視人民不務本業的政府，無論再有崇高的口號，都必將為人民所識破與唾棄！
●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委
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