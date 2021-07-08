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24小時連11震！花蓮清晨規模5.4地震　網驚：最近也太多

▲花蓮地區從昨（7）晚7點24分到今早6時11分已連續發生11起地震，而24小時內頻繁發生地震，也讓網友忍不住驚呼「最近地震也太多」。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
▲花蓮地區從昨（7）晚7點24分到今早6時11分已連續發生11起地震，而24小時內頻繁發生地震，也讓網友忍不住驚呼「最近地震也太多」。（圖／翻攝自中央氣象局官網）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 06:52:52

花蓮地區從昨（7）晚7點24分到今天一早6時11分已連續發生11起地震，凌晨兩起地震分別為：5點31分，芮氏規模3.6，地震深度7.4公里，震央位於花蓮縣近海，最大震度花蓮縣2級；以及凌晨2點50分，芮氏規模3.3，地震深度5公里，位於花蓮縣壽豐鄉，最大震度花蓮縣3級。而24小時內頻繁發生地震，也讓網友忍不住驚呼「最近地震也太多」。

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根據中央氣象局地震報告指出，花蓮今早又發生有感地震，芮氏規模5.4，地震深度9.6公里，震央位於花蓮縣壽豐鄉，即在花蓮縣政府南偏西方 11.4 公里，最大震度為花蓮縣地區4級，鹽寮4級、花蓮市4級、銅門4級、水璉4級、西林4級、磯崎4級、太魯閣3級、光復3級、西寶3級、秀林2級、紅葉2級、玉里2級、富里2級。

中央氣象局地震測報中心也分析，未來2至3天內將會有規模2到4的地震出現，是正常能量釋放。對此，有網友就在PTT八卦板發文表示，「震，這次搖很久耶！這陣子頻繁地震，不知道幾個了...」貼文曝光立刻掀起討論，鄉民紛紛直呼「很大！」「台中有感」、「越來越大了...」「台北超有感！」「這幾天一直震」、「最近地震也太多」。（編輯：許苡晴）

▲花蓮7日清晨5點31分，發生芮氏規模3.6地震。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
▲花蓮7日清晨5點31分，發生芮氏規模3.6地震。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
▲花蓮7日凌晨2點50分，發生芮氏規模3.3地震。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
▲花蓮7日凌晨2點50分，發生芮氏規模3.3地震。（圖／翻攝自中央氣象局官網）
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90%10%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.95%81.05%
2021-07-04-2021-07-07
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