Delta毒株肆虐　印尼單日確診、病亡人數雙創新高

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由於新冠確診病例繼續呈指數級增長、Delta變種毒株肆虐，印尼被迫在爪哇島和峇里島實施了迄今為止最嚴格的防疫限制，人們擔心疫情將快速蔓延至其他群島，印尼當局也正嚴密監測43個被視為「疫情紅色區域」的地區，日常病例和床位佔用情況。
疫況加劇了人們對印尼醫療體系及政府應對健康危機之能力的焦慮，社群上充斥著尋求幫忙找氧氣罐和病床的信息，儘管政府已在雅加達設立了氧氣補充站，為醫院提供氧氣，並表示該國生產的所有氧氣都將轉用於醫療用途，但印尼商業競爭監督委員會(KPPU)官員警告，截至週三，爪哇島的6個城市，便攜式氧氣庫存都已經耗盡。
報導指出，越來越多患者不得不在家接受治療，甚至未能送醫便去世。印尼衛生部門雖承諾要替在家隔離、症狀較輕的病患提供遠程醫療服務，並增加8000張病床，但醫護人力不足，又有數千名醫護人員在染病後被迫隔離，即使醫療設備增加，恐怕也會面臨無人力配置的窘境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。