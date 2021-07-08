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花蓮連夜狂搖！他曝「餘震規模」超乎預期：恐有更大地震

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，不排除會有更大的地震發生。（圖／氣象局）
▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，不排除會有更大的地震發生。（圖／氣象局）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 07:23:15｜2021-07-08 08:19:06

花蓮縣壽豐鄉昨（7）日晚間7時24分發生芮氏規模5.4地震，地震深度7.6公里，最大震度花蓮縣5弱，台北也有感；花蓮地區從昨晚到今天早，已連續發生11起餘震，且幾次餘震規模並不算小，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，若未來4.5以上地震頻頻就要注意，不排除會有更大的地震發生。

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昨晚間7時24分花蓮發生芮氏規模5.4地震，震央位在花蓮縣政府南偏西方10.8公里，即花蓮縣壽豐鄉，地震深度7.6公里，花蓮縣最大震度5弱。氣象局地震測報中心課長邱俊達解釋，會發生這次顯著的有感地震，主因為歐亞板塊和菲律賓海板塊碰撞，菲律賓海板塊向下隱沒導致，而花蓮區正好位於這兩個板塊的邊界。

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，不排除會有更大的地震發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但餘震次數和規模超乎預期，不排除會有更大的地震發生。（示意圖／翻攝自Pixabay）
據《ETtoday》報導，地震測報中心主任陳國昌指出，初步研判昨晚7時24分規模5.4的地震為主震，但在短時間內又密集發生多起餘震，次數和規模超乎預期範圍，若持續出現規模4.5以上地震，就要特別注意，不排除後面還會有更大的地震發生，且時間通常不會超過2天。

陳國昌也舉出日本311大地震和過去國內的大地震為例，在大地震前通常會有前震，當出現規模較大的地震時，以為主震已經發生，但後面中大型規模餘震不斷，卻又再出現一次更大的地震，所以還要持續觀察。（編輯：賴詠璿）

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2021-07-06-2021-07-09

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