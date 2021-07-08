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替中國科興疫苗在當地實驗　印尼首席科學家疑染新冠亡

▲印尼為民眾施打科興疫苗抗疫。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼為民眾施打科興疫苗抗疫。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-08 07:46:48

印尼傳媒7日報導，當地一名負責主導中國科興(Sinovac)新冠疫苗臨床實驗的科學家諾維利亞·斯賈夫里·巴夏亞爾(Novilia Sjafri Bachtiar)，已於近日去世，雖然科興尚未對其死因提出說明，但當地媒體引述消息來源，聲稱巴夏亞爾是死於新冠肺炎。

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綜合《路透社》等外媒報導，印尼是中國科興疫苗使用最廣泛的國家之一，近期卻苦於對抗新一波疫情，Delta變種病毒肆虐更讓該國的新增病例和死亡人數雙創新高，而巴夏亞爾的死正值印尼疫情嚴峻時期。《路透社》引述《庫姆帕蘭新聞社》(Kumparan News Service)的報導說，巴夏亞爾是死於新冠病毒。印尼媒體《Sindonews》則援引國有生物製藥公司Biofarma的官員說法，指巴夏亞爾是按照新冠肺炎的有關規定下葬。

▲由於變種病毒Delta肆虐，印尼近期的疫情並不樂觀。圖為印尼民眾進行病毒採檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於變種病毒Delta肆虐，印尼近期的疫情並不樂觀。圖為印尼民眾進行病毒採檢。（圖／美聯社／達志影像）
印尼國有企業部長埃里克·托希爾(Erick Thohir)也在IG上發文，為巴夏亞爾悼念，說身為生物製藥公司數十項臨床試驗的首席科學家和負責人(包括與科興合作的新冠疫苗臨床試驗)，巴夏亞爾的去世對製藥公司而言是巨大損失，但文中並未提到死因。

報導指出，在巴夏亞爾的死訊傳來前，外界就已開始質疑疫苗的有效性，原因之一便是陸續有接種過科興疫苗的印尼醫療及公衛人員，依然染疫甚至死亡。

報導並引述獨立數據集團「拉波爾COVID-19」(Lapor COVID-19)的數據，顯示自6月以來，印尼已有131名醫療人員死亡，他們當中大部分的人都曾接種科興疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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