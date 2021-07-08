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美學者：習近平藉黨慶展現力量　實欲掩飾弱點

▲美國學者夏偉表示，中共總書記習近平上週藉百年黨慶展現大權在握，但需要被保護的人時常對外展現力量，不想讓外界看到弱點，而強勢外交政策就是北京弱點之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國學者夏偉表示，中共總書記習近平上週藉百年黨慶展現大權在握，但需要被保護的人時常對外展現力量，不想讓外界看到弱點，而強勢外交政策就是北京弱點之一。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-08 08:47:18

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國學者夏偉今天表示，中共總書記習近平上週藉百年黨慶展現大權在握，但需要被保護的人時常對外展現力量，不想讓外界看到弱點，而強勢外交政策就是北京弱點之一。

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現任亞洲協會（Asia Society）美中關係中心主任的夏偉（Orville Schell）說：「我搞不清楚一個如此成功疏遠加拿大、澳洲、印度、瑞典的國家，到底有什麼目的。我們只看到一個黑盒子。中共政局晦澀，我們不知其所以然，有太多疑問待解答。」

美國智庫外交關係協會（CFR）美東時間7日舉辦視訊研討會，邀請夏偉、密西根大學政治學系副教授洪源遠、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）探討中國前途及邁向成功可能遭遇的障礙。

習近平1日在中共建黨百年活動訴諸民族主義，宣稱外來勢力如妄想欺負中國，將在14億多中國人血肉長城前「碰得頭破血流」。這番強硬說詞背後，中國對外強勢作為引發愈來愈多反彈，美中關係則在建交40多年來谷底徘徊。

深度參與美中近半世紀「交往」（engagement）歷程的夏偉說，習近平帶領中國的走向使交往時代戛然而止，美中關係陷入惡性循環，指南針失去作用，雙邊關係不知會駛向何方。

他以「歷史悲劇」形容美中陷入體制、價值對立，貿易、學術等領域往來受負面牽連的局面。

但夏偉強調交往政策絕非錯誤。他說，中國確實因美中交往變得更強大，但江澤民等前領導人也因此對改革產生興趣，「我們失去的是讓交往發揮作用的關鍵元素，也就是改革。沒有改革就不會有交往，因為雙方漸行漸遠，而非趨同」。

美國普遍因中國日趨專制而質疑「交往會帶來自由化」的認知之際，洪源遠同聲捍衛交往政策。

她說，中國政治自由化沒有以西方觀察家預期的多黨選舉、社會言論自由等形式發生；但深入探究可發現，中國黨政機關棄絕教條、容許個人意見及直接批判都是政治自由化現象，這對經濟崛起極為關鍵。

洪源遠呼籲美國區分中國社會、中共、北京高層及習近平，避免推動錯誤的對中政策，因為若一味與中國作對、斷絕往來，會讓全中國感覺美國將中國視為敵人，反而把團結全國及全黨的「禮物」送給統治風格受批評的習近平。

白明分析，中共建黨百年活動象徵習近平大權在握，短期內不會交棒。但專制政體終究有不穩固的時候，他認為最大「黑天鵝」（指不可預測的重大事件）並非中共崩潰或金融危機，而是習近平摧毀接班制度的後果。

白明說：「習近平終究是凡人，有可能在當權時去世，權力交接能否順利是一大疑問，特別是他用10年排擠、清洗政敵以鞏固權力。一旦習近平有什麼三長兩短，我們不知道結果會怎樣，但我猜過程應該不會很順遂。」（編輯：馮昭）1100708

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