Delta變種威脅、疫苗接種不夠　美國密蘇里州疫情升溫

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數據顯示，6月21日至7月4日間，密蘇里州西南部又有17人死於新冠肺炎，死者年齡介於40多歲到 90多歲，而且沒有一個人是完整接種過疫苗的。密蘇里州春田市(Springfield)的衛生官員表示，近期病例激增主要肇因於Delta病毒。
美國布朗大學公共衛生學院院長艾什(Ashish Jha)透露，已經開始在疫苗接種率低的地區，看到Delta變種病毒病例的增加，阿肯色州、密蘇里州、懷俄明州都有這種情況，恐怕也將出現更多的住院和死亡病例，隨時有可能爆發大規模疫情。
報導並引述美國CDC的數據，密蘇里州約有56%的成年人至少接種了1劑新冠疫苗，39.4%的居民已完整接種；阿肯色州則有34.6%的人完成疫苗施打。數字顯示，在接種疫苗較少的社區中，病例確實在增加，尤其是Delta變種仍在傳播。
為了應對更具傳染性的Delta毒株，拜登政府將派遣專家小組，前往疫情高熱、疫苗接種率仍低的地區增援，並呼籲民眾，切勿因整體疫情受控，就忽略疫苗的重要性，鼓勵尚未接種的人民盡快施打，保護自己和所愛之人免受病毒侵害。
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