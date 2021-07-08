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Delta變種威脅、疫苗接種不夠　美國密蘇里州疫情升溫

▲由於Delta病毒來襲，加上美國中部疫苗接種率仍不高，為了避免引發下一波流行，美國政府呼籲民眾盡快施打疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於Delta病毒來襲，加上美國中部疫苗接種率仍不高，為了避免引發下一波流行，美國政府呼籲民眾盡快施打疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-08 08:40:04

美國疾病管制預防中心(CDC)的資料顯示，具高傳染力、最先於印度被發現的變種病毒「Delta」，已成為美國主要的流行毒株。雖然美國整體疫情降溫，並將達成1.6億人完全接種的目標，但另一方面，美國中部一些疫苗接種率還不高的州，近期病例數也開始增加。

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綜合美國《有線電視新聞網》(CNN)、《美聯社》(Associated Press)等外媒報導，截至本月6日為止，美國的新增病例數比前2週增加21%，其中約有一半是感染Delta變種毒株。過去1週，美國中部地區，如密蘇里、阿肯色、懷俄明等州，疫情也開始升溫。

數據顯示，6月21日至7月4日間，密蘇里州西南部又有17人死於新冠肺炎，死者年齡介於40多歲到 90多歲，而且沒有一個人是完整接種過疫苗的。密蘇里州春田市(Springfield)的衛生官員表示，近期病例激增主要肇因於Delta病毒。

美國布朗大學公共衛生學院院長艾什(Ashish Jha)透露，已經開始在疫苗接種率低的地區，看到Delta變種病毒病例的增加，阿肯色州、密蘇里州、懷俄明州都有這種情況，恐怕也將出現更多的住院和死亡病例，隨時有可能爆發大規模疫情。

報導並引述美國CDC的數據，密蘇里州約有56%的成年人至少接種了1劑新冠疫苗，39.4%的居民已完整接種；阿肯色州則有34.6%的人完成疫苗施打。數字顯示，在接種疫苗較少的社區中，病例確實在增加，尤其是Delta變種仍在傳播。

為了應對更具傳染性的Delta毒株，拜登政府將派遣專家小組，前往疫情高熱、疫苗接種率仍低的地區增援，並呼籲民眾，切勿因整體疫情受控，就忽略疫苗的重要性，鼓勵尚未接種的人民盡快施打，保護自己和所愛之人免受病毒侵害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.95%81.05%
2021-07-04-2021-07-07
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