視訊召開食安會報 　蘇貞昌：防疫期間食安工作不停歇

行政院長蘇貞昌7日以視訊方式，主持「食安會報」會議，聽取衛福部「防治食品中毒（含校園）之精進策略」及農委會「蔬果農產品安全把關–批發市場供應人實名制與質譜快檢推動成果」等報告。蘇貞昌表示，抗疫雖然辛苦，但食安也非常重要，政府會嚴格查察非法輸入的豬肉製品，持續防堵非洲豬瘟、為校園食品安全把關，防治食品中毒事件、推動偏鄉學校中央廚房計畫及農藥實名制、質譜快檢技術攔檢不合格農產品等，相關食安工作一刻不能停歇，感謝委員熱心積極協助。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇貞昌表示，很高興並感謝各委員熱心積極協助，以視訊方式全程參與會議。這是有意思的初體驗，大家也藉此更了解身處同個國家，是一個團隊，因為各委員協助，政府才能儘量做到最好，請持續從各方面給予指教。

有關4月初新北市萬里區海漂豬驗出非洲豬瘟陽性一事，蘇貞昌說，此次海漂豬監控工作處理很好，非洲豬瘟好不容易守住兩年多，雖然現在是防疫期間，但絲毫不能大意。財政部關務署台北關在今年仍持續查獲非法輸入豬肉製品，感謝財政部關務署、農委會的努力，請持續嚴格把關。

蘇貞昌也表示，中國雖受非洲豬瘟影響，其養豬業及養豬數卻大量增加中，豬肉價格可能下跌，恐以走私偷渡方式進入臺灣，請財政部關務署、海委會及內政部警政署加強清查相關走私、船員、載具等，全力防堵非法肉製品入境。

針對衛福部「防治食品中毒（含校園）之精進策略」報告，蘇貞昌指出，食品中毒事件中的中毒人數有半數發生在校園，經由政府努力，食品中毒事件逐年降低，但校園食品中毒事件仍令家長憂心、社會嘩然，請教育部、衛福部及農委會等部會有效防止事件再發生，從食材採購、查驗、運送、儲存至烹煮、保存，務必建立嚴謹機制。

蘇貞昌指出，6月11日已核定「偏鄉學校中央廚房計畫」，由中央投入約40億經費，做到全國偏鄉學校「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」，並由政府提高學童的食材補助費，由每餐3.5元提高至6元，後又由每餐6元提高至10元，短短兩年間提高近3倍，更為偏鄉學童午餐廚房配置廚工、營養師，設備全面更新，符合衛生規定，預訂於明年全面到位，提供偏鄉學童最新最好、最符合期待的營養午餐。

蘇貞昌聽取農委會「蔬果農產品安全把關–批發市場供應人實名制與質譜快檢推動成果」報告後表示，一日三餐食用五榖雜糧，但一般消費者對食品卻無法自行檢驗、看出端倪，須靠政府把關。對於農委會推動的「農藥實名制」、「供應人實名制」及「質譜快檢技術」，蘇貞昌表示肯定。

蘇貞昌指出，從「農藥實名制」是對農藥購買人、農藥使用方式的直線管理，「供應人實名制」則是對果菜批發市場販售的農產品，可溯源至其供應人，到「質譜快檢技術」大幅加速農產品農藥殘留的檢驗效率，將平均檢驗時間從以往的3至7天縮短到10至15分鐘，更即時攔檢不合格農產品。整套制度由源頭管理到市場，農委會將嚴格管理。

蘇貞昌表示，為讓制度在全國推動，農會及農藥行一定要完全配合遵守，農委會務必做好把關。由於民眾對食品安全要求及觀念已與過去不同，生活型態也不同，現在外食比例高，因此政府必須嚴格把關，保障民眾食安權益。

蘇貞昌強調，政府仍有許多須進一步嚴格把關之處，請農委會參考委員所提建議，借重委員專長，共同為消費者健康安全把關，也請農委會做好制度相關的配套措施及宣導說明。