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NBA／感激快艇讓自己重生　Batum傾向簽底薪合約再打一年

▲Nicolas Batum。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nicolas Batum。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-08 09:22:19

洛杉磯快艇本季打進西區決賽，若非主將Kawhi Leonard受傷，他們本有機會挑戰冠軍。季後賽球隊準備留下主力陣容，而根據《洛杉磯時報》報導，先發前鋒Nicolas Batum很有可能再以一份底薪合約為快艇多打一年。

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在黃蜂不得志的Batum，本季來到快艇之後獲得重用，尤其是在小球陣容中，他終於找到能發揮自己全能身手長才之處。對於球隊的知遇之恩，他也相當感激，返回法國前還特別發文感謝。

今年夏天Batum和快艇的合約結束，由於沒有鳥權，球團最多只能向他提供一份590萬美元的中產特例。不過在未來兩個賽季，他還能每季從黃蜂那拿到904萬美元，因此錢可能不是他最主要的考量因素。快艇在過去一年和他建立起的情誼，有可能會起到關鍵作用。

Batum在季後賽場均可以砍下8.1分5.5籃板2.1助攻，投籃命中率48.6%，三分命中率38.9%，攻防表現都相當不錯。快艇仍然很需要他作為球隊鋒線戰力的一員。

打出這樣的表現，Batum受訪時直言其實自己有點驚訝，「因為當你開始聽到外面質疑的聲音，然後你也會開始覺得：『也許我肯定已經完了』，然後突然來到這樣一個地方，球隊正在為某些目標而努力，我有點驚訝(自己的表現)，就像是『哦，也許我實際上並沒有那麼糟糕。我還沒完蛋』。所以，也許人們對我的看法是錯誤的，而我對自己的看法也可能是錯誤的。」

Batum坦言被黃蜂裁掉後，自己相當沮喪，而在洛城的這一季則讓自己重生，「我對快艇隊給了我再次成為一名籃球運動員的機會表示感謝。我不確定自己會怎樣，但他們給了我再次成為一名球員的機會。我十分感激。」

《洛杉磯時報》認為如果其他球隊沒有開給Batum一份大合約，那他將傾向用底薪為快艇再打一年。

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