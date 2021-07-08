NBA／感激快艇讓自己重生　Batum傾向簽底薪合約再打一年

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今年夏天Batum和快艇的合約結束，由於沒有鳥權，球團最多只能向他提供一份590萬美元的中產特例。不過在未來兩個賽季，他還能每季從黃蜂那拿到904萬美元，因此錢可能不是他最主要的考量因素。快艇在過去一年和他建立起的情誼，有可能會起到關鍵作用。
Batum在季後賽場均可以砍下8.1分5.5籃板2.1助攻，投籃命中率48.6%，三分命中率38.9%，攻防表現都相當不錯。快艇仍然很需要他作為球隊鋒線戰力的一員。
打出這樣的表現，Batum受訪時直言其實自己有點驚訝，「因為當你開始聽到外面質疑的聲音，然後你也會開始覺得：『也許我肯定已經完了』，然後突然來到這樣一個地方，球隊正在為某些目標而努力，我有點驚訝(自己的表現)，就像是『哦，也許我實際上並沒有那麼糟糕。我還沒完蛋』。所以，也許人們對我的看法是錯誤的，而我對自己的看法也可能是錯誤的。」
Batum坦言被黃蜂裁掉後，自己相當沮喪，而在洛城的這一季則讓自己重生，「我對快艇隊給了我再次成為一名籃球運動員的機會表示感謝。我不確定自己會怎樣，但他們給了我再次成為一名球員的機會。我十分感激。」
《洛杉磯時報》認為如果其他球隊沒有開給Batum一份大合約，那他將傾向用底薪為快艇再打一年。