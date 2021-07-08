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NBA／Oubre想打先發又要年薪2000萬大約　勇士恐難留人

▲Kelly Oubre Jr.本季被交易到勇士。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kelly Oubre Jr.本季被交易到勇士。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-08 10:19:44

金州勇士今年球季未能打進季後賽，球隊季後除了補強之外，也將評估原有陣容中球員的價值。根據《聖何西水星報》記者Wes Goldberg的報導，Kelly Oubre今夏可能會尋求一份年薪2000萬美元的大合約，灣區恐怕難以跟進。

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Oubre本季透過交易來到勇士，場均可得到15.4分6籃板，攻防表現都不錯，也是球隊重要的鋒線戰力。不過在球季結束後，他將成為自由球員，勇士現在要承擔加重豪華稅的處分，恐怕難以將他簽回。

而且Oubre對於他在球隊中的定位也頗有微詞，今年25歲的他本季前50場比賽都是先發，但在4月初受傷後，總教練Steve Kerr用Kent Bazemore取代了這個的位置，而在他傷癒後也沒有再調回原本的陣容。

對此Kerr的說法是這樣的先發陣容中球的移動和防守都有所改善。不過Oubre顯然無法接受，他聲稱自己打先發時能比從板凳出發提供更多東西。

此前在上《雅虎體育》記者Chris Haynes的節目時，Oubre表示「從首輪第15順位被選中開始，我的數據每年都在不斷提升，我在團隊中扮演的角色和得到的機會每年都在增加，然而這一年我的機會卻變少了……這是不公平的。但我能做的就是做好我的工作，去打球、展現職業精神。」

但在下一季Klay Thompson回歸的情況下，他的要求實際上不太可能被接受。加上他的打法和其他先發球員始終無法有效配，外界認為今年夏天他有可能選擇琵琶別抱。

Goldberg認為如果Oubre不和母隊續約，那尼克、馬刺、獨行俠和熱火都可以創造出必要的薪金空間，也會考慮簽下他。

如果Oubre確定進入自由球員市場，而勇士隊無法透過交易補強，那麼他們將只剩下590萬美元的中產特例、底薪合約和2個選秀權能填補球員名單。

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