影片曝光！暗夜連開40槍　海地總統遇刺身亡　兇嫌落網

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）當地時間週三（7日）晚間在家遭到不明槍手襲擊，遇刺身亡，享年53歲，震驚國際社會。網路上流傳一段私人住宅外頭的監視器畫面，拍到槍手在摩依士住所外頭走動，隨後畫面轉黑，但現場仍然槍聲大作，顯示出這場是有組織的行動。
綜合外媒報導，海地臨時總統約瑟夫（Claude Joseph）稍早透過聲明，證實摩依士遭到「操著英語或是西班牙語的外國人」襲擊，遇刺身亡。第一夫人也身受重傷情況危急，將送往美國邁阿密進行治療。
目前由約瑟夫擔任臨時總統，暫時代理總統職務，約瑟夫譴責這是「不人道的野蠻行為」，呼籲各界保持冷靜，並強調警方與國家武裝部隊已經控制局勢。約瑟夫隨後也依據憲法宣佈全國進入緊急狀態（state of siege）。
根據法新社引述政府官員說法，行刺兇手已經遭到扣押拘留。海地通訊部長艾克森特斯（Frantz Exantus）也在推特上表示「涉嫌暗殺總統摩依士的人於今晚將近6點前，在佩勒林（Pelerin）被國家警察（National Police）攔截」，並且表示稍後將公布更多細節。根據推文指出，落網的兇嫌不只一人。
稍早在網路上流傳一段疑似是槍手行兇影片，有居民當時在摩依士住所外拍攝到影片，從影片中可以看到，先是有一群槍手在住所外頭走動，隨即畫面轉黑，但是現場槍聲大作，至少開了40槍，顯示出這場是有組織的行動。