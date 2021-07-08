影片曝光！暗夜連開40槍　海地總統遇刺身亡　兇嫌落網

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）當地時間週三（7日）晚間在家遭到不明槍手襲擊，遇刺身亡，享年53歲，震驚國際社會。網路上流傳一段私人住宅外頭的監視器畫面，拍到槍手在摩依士住所外頭走動，隨後畫面轉黑，但現場仍然槍聲大作，顯示出這場是有組織的行動。





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綜合外媒報導，海地臨時總統約瑟夫（Claude Joseph）稍早透過聲明，證實摩依士遭到「操著英語或是西班牙語的外國人」襲擊，遇刺身亡。第一夫人也身受重傷情況危急，將送往美國邁阿密進行治療。





目前由約瑟夫擔任臨時總統，暫時代理總統職務，約瑟夫譴責這是「不人道的野蠻行為」，呼籲各界保持冷靜，並強調警方與國家武裝部隊已經控制局勢。約瑟夫隨後也依據憲法宣佈全國進入緊急狀態（state of siege）。





根據法新社引述政府官員說法，行刺兇手已經遭到扣押拘留。海地通訊部長艾克森特斯（Frantz Exantus）也在推特上表示「涉嫌暗殺總統摩依士的人於今晚將近6點前，在佩勒林（Pelerin）被國家警察（National Police）攔截」，並且表示稍後將公布更多細節。根據推文指出，落網的兇嫌不只一人。





▲海地通訊部長艾克森特斯在推特上發文表示涉嫌暗殺摩依士的兇嫌已經落網。（圖／翻攝自Frantz Exantus推特）

稍早在網路上流傳一段疑似是槍手行兇影片，有居民當時在摩依士住所外拍攝到影片，從影片中可以看到，先是有一群槍手在住所外頭走動，隨即畫面轉黑，但是現場槍聲大作，至少開了40槍，顯示出這場是有組織的行動。









