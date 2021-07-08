朱立倫投書外媒：台灣有能力壯大美國疫苗兵工廠

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他說，透過和美國等印太地區戰略盟友共同努力，除了重建自身的防疫韌性、促進疫苗生產外，更要加強疫苗接種以鞏固整個印太地區的防疫，成為國際社會負責任的一員。
朱立倫曾擔任2009年台灣「H1N1流感期間」中央疫情指揮中心的總指揮官，深知台灣擁有足以支撐疫苗推出計劃的製藥能力，加上台灣擁有全民健康保險，數位化、管理數據，絕對可以成為典範。
朱立倫強調，台灣正處於疫苗接種、經濟解封、邊境開放的轉折點，若能貢獻一己之力，與美國並肩製造並供應疫苗，不僅國人健康安全、生計能受到保障，台灣能在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色，再一次重返防疫模範生行列。
他最後說：「Amidst the coronavirus pandemic, the world meets a single disease and finds a single fate.」(新冠肺炎，全球一命。)不分台灣與美國，世界面臨同一種疾病，也結成了全球一命的共同體。團結一致面對挑戰，台灣不會缺席。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。