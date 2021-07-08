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朱立倫投書外媒：台灣有能力壯大美國疫苗兵工廠

▲前國民黨主席朱立倫投書外媒稱台灣有能力壯大美國疫苗兵工廠。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲前國民黨主席朱立倫投書外媒稱台灣有能力壯大美國疫苗兵工廠。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-08 10:29:26｜2021-07-08 10:29:36

前國民黨主席朱立倫投書政治外交雜誌《國家利益》（Naitonal Interest）呼應白宮公佈的「全球疫苗共享戰略」，也響應美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）的說法，台灣有和平生活的權利，面對疫情蔓延，台灣也應在疫苗、疫情大流行相關議題有角色，不應被國際社會忽視。

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朱立倫指出，國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋 (Jonathan Fritz) 於6月中旬具體重申：美國計劃與台灣合作，一同生產和分銷疫苗。我們有機會也有能力幫助美國，支持新一輪的全球疫苗生產製造，台灣需要抓住這個機會結束國內民眾面臨的疫苗荒。

他說，透過和美國等印太地區戰略盟友共同努力，除了重建自身的防疫韌性、促進疫苗生產外，更要加強疫苗接種以鞏固整個印太地區的防疫，成為國際社會負責任的一員。

朱立倫曾擔任2009年台灣「H1N1流感期間」中央疫情指揮中心的總指揮官，深知台灣擁有足以支撐疫苗推出計劃的製藥能力，加上台灣擁有全民健康保險，數位化、管理數據，絕對可以成為典範。

朱立倫強調，台灣正處於疫苗接種、經濟解封、邊境開放的轉折點，若能貢獻一己之力，與美國並肩製造並供應疫苗，不僅國人健康安全、生計能受到保障，台灣能在下一階段的全球防疫重拾「Taiwan Can Help」的重要角色，再一次重返防疫模範生行列。

他最後說：「Amidst the coronavirus pandemic, the world meets a single disease and finds a single fate.」(新冠肺炎，全球一命。)不分台灣與美國，世界面臨同一種疾病，也結成了全球一命的共同體。團結一致面對挑戰，台灣不會缺席。

▲前國民黨主席朱立倫投書政治外交雜誌《國家利益》（Naitonal
▲前國民黨主席朱立倫投書政治外交雜誌《國家利益》（Naitonal Interest）呼應白宮公佈的「全球疫苗共享戰略。（圖／朱立倫辦公室提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
33.33%66.67%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.15%9.85%
2021-07-06-2021-07-09
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