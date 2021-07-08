北榮新竹分院 承接竹東快篩重任

台北榮總新竹分院表示，因應新竹縣竹東鎮某長照機構新冠肺炎疫情發展，該院繼6月16日在竹東鎮河濱公園田中伯公旁的快篩站，展開該鎮疫情三級警戒以來最大規模的快篩行動服務416人次之後，賡續銜命服務竹東鎮各地鄉親。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-07-08 10:34:50
台北榮總新竹分院統計，6月18日全日由彭家勛院長率隊9員，持續至竹東鎮河濱公園，服務鄉親436人次，並獲新竹縣政府楊文科縣長、衛生局殷東成局長及竹東鎮張順朋鎮長親臨現場視察、表達感謝，慰勞辛勤的快篩部隊工作人員並鼓舞士氣。6月20日由護理部張文麗主任率隊8員，至竹東鎮某篩檢站採檢，服務鄉親65人次。6月23日由護理部張文麗主任率隊8員，至竹東鎮某社區採檢，服務鄉親283人次。6月至29日止由護理部張文麗主任率隊18員，區分6場次至竹東鎮某診所採檢，服務鄉親316人次。
台北榮總新竹分院強調，有鑑於楊文科強調守住竹東鎮的決心，希望藉由大規模篩檢即時找出感染者及隱性傳播者，有效攔截病毒、防堵疫情蔓延，保護鄉親的健康。該院肩負維護鄉親健康的重責大任，後續亦將積極配合地方急需，迅速機動派出快篩部隊區分多組同步作業，至各社區實施駐點服務，期望能在第一時間服務鄉親，更緊密地共同守護偏鄉防疫工作。